Die Rota Verpackungstechnik ist weiter auf Erfolgskurs: Mit einer Betriebserweiterung will das Wehrer Familienunternehmen weiter für große Aufträge gerüstet sein. Geschäftsführer Joachim Delhey rechnet mit einer langfristigen Umsatzsteigerung von derzeit 18 Millionen Euro auf bis zu 40 Millionen Euro in den kommenden Jahren.

Auf einer Fläche von 30 mal 34 Metern soll hier ab April die neue Montagehalle mit Büros entstehen. | Bild: Julia Becker

„Durch das Umsatzwachstum besonders in den drei letzten Jahren und die immer größere werdenden Anlagen ist die aktuelle Produktionshalle in allen Bereichen zu klein geworden“, erklärt Joachim Delhey. Das Unternehmen stellt erfolgreich Maschinen und Anlagen für die Verpackung flüssiger Medikamente für Kunden in der ganzen Welt her. „Wir entwickeln jedes Jahr im Durchschnitt zwei neue Maschinen“, erklärt der Ingenieur Delhey.

Mit dem modernen Neubau möchte das Unternehmen Rota einen Akzent im Gewerbegebiet Hemmet setzten. | Bild: Rota

Als Erfolgsrezept sieht er die große Bandbreite an Anlagen, die individuell für den Kunden angepasst werden können. So produziert man hier kleine Maschinen, die nur 1500 Einheiten pro Stunde abfüllen, bis hin zu großen Anlagen mit einem Durchlauf von 24 000 Objekten pro Stunde. „Wir haben eine hohe Fertigungstiefe und machen viel selbst. Dadurch sind wir als relativ kleines Unternehmen sehr flexibel und können ein gutes Preis-Leistungsverhältnis anbieten.“

Bei der Rota Verpackungstrchnik werden Abfüllanlagen für die verschiedensten Medikamentenbehälter produziert. Dabei müssen die strenge Sicherheitsauflagen der Pharmaindustrie berücksichtiugt werden. | Bild: Rota

Ein weiterer wichtiger Faktor seien die gut ausgebildeten Mitarbeiter. „Wir bilden aktuell fünf neue Mitarbeiter aus und stellen jährlich weitere Mitarbeiter ein.“ Vom Fachkräftemangel sei man weniger betroffen als andere Branchen, aber auch hier mache sich, besonders im Bereich Informatik, die Nähe zur Schweiz bemerkbar. „Aufgrund der sehr komplexen Aufgaben setzen wir auf langfristige Bindung der Mitarbeiter ans Unternehmen. Tatsächlich arbeiten manche Mitarbeiter bereits in zweiter Generation bei uns“, so Delhey.

Innovationen

Um zukunftsfähig und attraktiv für Fachkräfte zu bleiben, investiert das Unternehmen in die interne Weiterentwicklung. Das papierlose Büro ist bereits jetzt Realität, über Datenbanken können alle Mitarbeiter auf wichtige Informationen zugreifen. Ein Problem bleibt die Anbindung an schnelle Glasfasernetze: „Wir sind in einem Notstandsgebiet hinsichtlich Digitalisierung, Cloudtechnologien sind genau so wenig möglich wie Remotezugriffe für die Wartung beim Kunden“, bedauert Delhey.

Moderne Technik kommt auch bei den produzierten Anlagen zum Einsatz, auch wenn man in der Pharmabranche eher konservativ voranschreite: „Die Gefriertrocknung von flüssigen Medikamenten, um die Haltbarkeit zu erhöhen, ist ein sehr interessantes Feld“, so Delhey. Die Vernetzung von Maschinen und die Automatisierung von Produktionsprozessen werde immer mehr nachgefragt. Da die Anlagen auf lange Laufzeiten von mehr als 20 Jahren ausgelegt sind, bietet das Unternehmen auch Schulungen und Wartung an.

Vorteile des Standorts Wehr

Mit dem Standort Wehr verbindet Delhey als gebürtigen Wehrer nicht nur sein Unternehmen: Als sein Vater Ulrich Delhey 1995 zusammen mit Jürgen Rebhan und Robert Machwirth in einem Management Buy-Out die Rota Verpackungstechnik gründete, entschied man sich bewusst für den Standort im Wehratal. „Die Nähe zu den großen Pharmaunternehmen spielte natürlich eine Rolle. Viele unserer Fachkräfte kommen aus der Gegend, dazu kommt die schöne Gegend und die Anbindung an zwei große Flughäfen“, so Ulrich Delhey zu den Standortvorteilen. Ulrich Delhey hat sich zugunsten seiner Söhne 2007 aus dem Unternehmen zurückgezogen und ist ehrenamtlich für die Hanna-und-Paul-Gräb-Stiftung und die Lothar-Späth-Förderpreis-Stiftung aktiv.