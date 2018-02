Wehr Das Programm Reise mit Meise von "Die Giselas" zeigt sechs Seelen in einer Frau

Die multiplen Giselas spielen und singen ihr Programm „Reise mit Meise“ in Wehr. Das begeisterte Publikum im Storchehus fordert mehrere Zugaben.

In der ersten Szene tragen sie graue Mäntel und Brillen, geben sich zugeknöpft und gucken sauertöpfisch. Kaum haben sie sich aus dem Einheitslook geschält, legen die sechs Frauen los. Schrill, schräg, stimmstark: So präsentierten „Die Giselas“ im ausverkauften Wehrer Storchehus ihr neues Stück „Reise mit Meise“. In diesem zweiten Bühnenprogramm bieten die Sängerinnen einen Mix aus Comedy, Theater und A-Cappella-Arrangements.

Im Mittelpunkt steht die biedere, verklemmte, ordnungsliebende Gisela Gründlich (Monika Kopfmann). In dieser braven, pflichtbewussten Gisela stecken andere Frauentypen, die für all die Wünsche, Sehnsüchte, Temperamente und Träume stehen, die plötzlich Gestalt annehmen. So stehen dann sechs Giselas auf der Bühne, wie sie verschiedenartiger kaum sein könnten.

Da ist Stefanie Verkerk als glamouröser Vamp und verruchte Femme fatale mit Federboa und kurzem rotem Kleid, die mit verführerischer Stimme und Posen die Männer betört und Revue-Flair ins Stück bringt. Im roten Cocktailkleid aus den 60er Jahren gibt Beate Sänger die elegante Dame mit opernhafter Stimme. Die rotzfreche Punkerin mit Schottenkaro-Hose, Irokesenfrisur, Stiefeln, Nietenarmband und provokanten Sprüchen gibt Nicole Haas, die mit dem Rap „Gib‘ mir 'nen Euro“ im Publikum schnorrt. Auf dem esoterisch-spirituellen Trip ist Fiona Combosch als Flippige mit Rastazöpfen, Pluderhosen und bauchfreiem Top, die ihre Giselas zum Meditieren anhält. Heike Lamprecht hüpft als kindlich Naive mit Kleinmädchencharme im Matrosenlook, Faltenröckchen und Kniestrümpfen durchs Geschehen.

Die Vokalkünstlerinnen inszenieren dieses Thema der multiplen Gisela, der Rollenmuster, die in einer Frau schlummern, in einer bühnenwirksamen Geschichte. Die Giselas wollen raus aus dem Alltagstrott, wollen etwas erleben, entspannen und im Süden Sonne und gute Laune tanken. Doch Gisela Gründlich hat Bedenken, telefoniert mit ihrem Doktor und lässt sich dann überreden: „Wir fahren nach Rom, in den Vatikan, da wollte ich schon immer mal hin...“ Also alle ins Auto, Gisela Gründlich am Steuer, und los geht‘s.

Auf der Tour in die Ewige Stadt wird gelästert, gestritten und gesungen. Die Szenen werden lose verknüpft mit Liedern quer durch alle Genres, teils original, teils umgetextet. Die Fahrt gestaltet sich amüsant und aufgedreht, „Die Giselas“ sind gute Vokalistinnen, die auch Beatboxing und instrumentale Imitationen schaffen. Zudem exaltierte Darstellerinnen, die ihre Frauentypen mit viel Verve und Humor verkörpern. Ob sie „Mother's Little Helper“ von den Rolling Stones schmettern, in einem Pizzalied von den Genüssen der italienischen Küche schwärmen oder beim Rundgang durch den Petersdom andächtig die Händel-Arie „Lascia ch'io piangga“ singen, immer schöpfen sie ihre Wandlungsfähigkeit aus.

Besonders witzig wird es, wenn Gisela Gründlich, die so gerne einen Mann hätte, ihren Traumprinzen in den Publikumsreihen sucht und schüchtern einen Jochen und einen Kurt anspricht. Derweil gibt ihr der heiße Feger Stefanie Verkerk im Lied „Nasty Boy“ eine Lektion, wie man Männer umgarnt. Mit Stimmen- und Frauenpower bewegen sich die Giselas durch die Szenen und Lieder. Beim Schlusssong „Happy“ sind alle vereint und träumen vom Urlaub auf dem Traumschiff. Das bestens unterhaltene Publikum erklatschte sich noch einige Zugaben wie das glasklar gesungene „Fragile“ und eine freche Version von „Atemlos“.