Es ist ein Satz, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss: "Ziel ist, die Stelle ohne Zeitverzug zum 1. Januar 2020 zu besetzen." Diesen Satz schreibt das Kultusministerium, nachdem die Wehrer Schulleiterstelle bereits über 18 Monate vakant ist. Mindestens elf weitere Monate bleibt die Wehrer Schule noch ohne offiziellen Rektor, möglicherweise sogar noch länger, denn wer weiß schon, welche Überraschungen so ein Besetzungsverfahren noch bringt.

Dass den Wehrer Eltern, Schülern und Lehrern im April 2018 eine "zügige und zeitnahe Wiederbesetzung" der Rektorenstelle versprochen worden war, klingt heute wie ein Hohn. Erst war es die ungeklärte Schulform, dann die noch fehlende Bestätigung der Umwidmung durch das Kultusministerium, die eine simple Stellenausschreibung verhinderten. Nun ist es also das Haushaltsrecht, hinter dem sich die Bürokraten verschanzen. Der Verdacht liegt nahe, dass das Land einfach nur Geld sparen will: Kommissarische Schulleiter sind nämlich vor allem eins: Billiger als Rektoren und Konrektoren. In Wehr gibt es da gerade richtig viel zu sparen. Die Leidtragenden sind vor allem die Lehrer, die den Job des Rektors quasi nebenher machen müssen.