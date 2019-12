von Hansjörg Bader

Die Stadtmusik Wehr beendete ihr Jubiläumsjahr am dritten Advent mit einem Kirchenkonzert in der vollbesetzten Sankt-Martins-Kirche. 2019 dürfte mit seinen vielen gebotenen Höhepunkten einen besonderen Platz in der Vereinschronik einnnehmen.

Besonders beeindruckend waren die großartigen Konzerte mit Gastkapellen im ersten Quartal, der Auftritt der Big-Band der Bundeswehr in der Seebodenhalle, das alljährliche Osterkonzert und schließlich das viertägige Laubenfest im Sommer. Das Herbstkonzert war ein weiterer Höhepunkt im ereignisreichen Festjahr, das jetzt im Rahmen eines Kirchenkonzertes in Sankt Martin ausklang. Auch in dieser sakralen Umgebung zeigte die Stadtmusik ihr großes Können und stellte unter Beweis, dass sie zu Recht zu den besten Orchestern in der Region zählt.

Für jeden war etwas dabei

Das von Dirigentin Birgit Trinkl zusammengestellte Programm für dieses Kirchenkonzert enthielt sowohl klassische als auch neuzeitliche Kompositionen, sodass jeder Musikfreund an diesem Abend auch wirklich auf seine Kosten kam. Das Kirchenkonzert wurde durch das feine, differenzierte und gemeinsame Spiel der rund 50 Musiker inklusive etlicher Soloeinlagen zum Erlebnis. Aufhorchen ließ das ­Blasorchester gleich zur Eröffnung des Konzerts. Mit „Festmusik der Stadt Wien“, einer 1943 für den Wiener Gemeinderat und dem städtischen Trompetenchor geschriebenen pompösen Fanfare, fand die Stadtmusik das richtige Entrée für die folgende 70-minütige Unterhaltung.

Dem mächtigen Anfangssound folgten in „Elsas Zug zum Münster“ aus Richard Wagners Lohengrin dann leise, sanfte und dennoch strahlende Töne, schließlich beinhaltete die Musik Elsas Gang zum Altar. Berührende Momente brachte das Hauptthema aus dem britischen Spielfilm „The Mission“ hervor. Harald Vesenmeier brillierte hier mit seinem Sopransaxofon in einer starken Interpretation des weltbekannten Stücks „Gabriel‘s Oboe“. Im Anschluss daran wurde mit „Fate of the Gods“ anspruchsvolle sinfonische Blasmusik der Leistungsstufe 4 (Oberstufe) dargeboten. Hier standen tonmalerisch umgesetzte Szenen der nordischen Mythologie im Mittelpunkt der Komposition.

Besondere Interpretationen

Eine ganz besondere Interpretation der Blech- und Holzbläser gab es vom Largo aus Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten – Winter“ zu hören. Hier wurde der Kontrast zur Original-Streichorchesterversion deutlich, die man zum Beispiel auch schon von der Wehrer Ehrenbürgerin und Weltklasse-Geigerin Anne-Sophie Mutter zu hören bekam. Es folgten noch die Ballade „The Rose“ und zum Schluss das bekannte Thema aus dem Märchen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, mit dem Lied „Küss mich, halt mich, lieb mich“. Als Zugaben wurden Brahms „Guten Abend, gute Nacht“ und das Adventslied „Es ist ein Ros entsprungen“ gespielt.

Die gute Akustik, die das Wehrer Gotteshaus bot, tat ihr Übriges zum Konzertgenuss dieses Abends. Und auch wenn das eine oder andere Stück kompositorisch nicht zur Gattung der Sakralmusik gehörte, stellte Stadtpfarrer Matthias Kirner, Moderator des Konzertabends, den Bezug zur Religion mittels Worte, Gedichten und Vergleichen her. So ungewohnt die Rolle als Konzertansager für den Stadtpfarrer war, so souverän erledigte er diese Aufgabe.