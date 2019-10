„Seit 20 Jahren steht das Ortsschild Freistaat Enkendorf“, behaupten einige Enkendörfler. Ein willkommener Anlass für Freibier, keine Frage. Dieses Fest will auch niemand stören. Eins wird bei diesem Jubiläum allerdings vergessen: Das Schild ist zwar nun 20 Jahre alt, es hatte aber bereits einen Vorgänger. Wie die Recherche zeigt, wurde das erste, ganz ähnlich aussehende Schild mit „Freistaat“-Schriftzug und Kuhschädel schon in den frühen 90ern aufgestellt. Der SÜDKURIER berichtete damals mit einem Gruppenbild von dem Ereignis, allerdings ist das genaue Datum nicht auf dem Zeitungsausschnitt erwähnt. Aber der Text gibt Hinweise: An einem Silvestertag sei das Schild aufgestellt worden, nachdem Veränderungen am offiziellen Wehrer Ortsschild von den Behörden nicht geduldet werden konnten, heißt es in dem Text. Und: Es war ein Dienstag, als es vom „Enkendorf-Bürgermeister“ Hermann Reiniger und seinen Kumpanen gestellt wurde. Silvester und Dienstag – da kommt nur das Jahr 1991 in Frage. Hermann Reiniger verstarb im Frühjahr 1996. Als vor 20 Jahren das Nachfolgeschild aufgestellt wurde, konnte er also nicht mehr dabei sein. Fazit: Der „Freistaat“ wird damit in diesem Jahr nicht 20, sondern sogar schon 28 Jahre alt. Das ist natürlich kein echtes Jubiläum. Aber das kann ja dann in zwei Jahren nochmal gefeiert werden.

Wehr Seit 20 Jahren steht in Wehr das „Ortsschild", das den Freistaat Enkendorf ausruft