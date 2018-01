Wehr Darum wollen beim Dreikönigskegeln alle Schwein haben

Seit 35 Jahren gibt es das Öflinger Dreikönigskegeln– damals noch unter dem Namen "Saukegeln". Die Gewinne haben sich seither aber nicht geändert: Zu gewinnen gibt Allerlei vom Schwein. Wie das Turnier entstanden ist, erfahren Sie hier.

Öflingen (kf) Es ist schon interessant zu hören, wie so manche Veranstaltung entstanden ist. Das Dreikönigskegeln in Öflingen etwa hat seinen Ursprung in der Tatsache, dass der Kegelsportclub (KSC) Wehr-Öflingen Anfang des Jahres seine Abgabe an den Verband zahlen muss. Schon gab es eine neue Veranstaltung, die heute fest in den Veranstaltungskalender von Öflingen gehört.

„Man wollte damals die Kasse etwas füllen, um genug Geld für die Verbandsabgabe zu haben“, erklärt Kassierer Gisbert Müller, wie das Dreikönigskegeln vor etwa 35 Jahren seinen Anfang nahm. Damals hieß das ganze noch Saukegeln, weil es als Preise Schweinebraten, Würste und sonstige Leckereien gab, die man aus einem Schwein machen kann. Die versauten Preise sind geblieben, der Name wurde aber irgendwann geändert, weil sich der ein oder andere wohl an dem Namen Saukegeln störte.

Die Hauptsache ist aber, dass immer noch gekegelt wird. Und an diesem Wochenende sogar ganz gewaltig. 69 Kegler kamen am Samstag und Sonntag ins Gasthaus „Zur Säge“, wo der KSC auch seine Heimpartien austrägt. 658 Durchgänge wurden gekegelt, das bedeutet 6580 Mal in die Vollen – es rumpelte ganz gewaltig auf den Bahnen in der Säge. Natürlich geht es in erster Linie um den Spaß, aber alle, die dabei sind, wollen auch einen der heiß begehrten Preise mit nach Hause nehmen.

Egal ob Aktive oder Hobbykegler, beim KSC Wehr Öflingen wollen alle Schwein haben. Bis aus Bern waren die Gäste gekommen, um sich ihren Teil vom Schwein abzuholen. „Wir haben schon seit einigen Jahren eine Freundschaft zu den Keglern nach Bern und besuchen uns immer gegenseitig“, berichtet Gisbert Müller.

Um zu den Preisträgern zu gehören, muss man aber schon ganz ordentlich abräumen, die Preise sind nicht leicht zu gewinnen. Auch in diesem Jahr waren die Leistungen sehr ansprechend – immerhin zehn Serien mit über 70 Punkten wurden gekegelt. Ellen Feier und Marco Benkarth schafften mit jeweils 73 Holz die höchste Punktzahl und gewannen damit in den Kategorien Damen beziehungsweise Herren aktiv. Annette Müller gewann mit 61 Holz die Kategorie Damen Hobby, Sven Teubenreuther holte sich mit 71 Holz den dicksten Braten bei den Hobbyherren. In der Jugend setzte sich Nikos Serefin mit 51 Holz durch.