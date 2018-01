Wehr Darum ist der Thomas-Huber-Allianz-Soccer-Cup so besonders

36 Mannschaften haben beim Thomas-Huber-Allianz-Soccer-Cup in Öflingen um den Titel gekämpft. Die Teilnehmer schätzen die Betreuung und das Ambiente, auch die Siegerehrung ist etwas Besonderes. Warum, das erfahren Sie hier.

Öflingen – In Öflingen rollt am Dreikönigstag der Ball. An diesem Tag lädt die Sportvereinigung (SpVgg) Brennet-Öflingen zum Thomas-Huber-Allianz-Soccer-Cup in die Schulsporthalle nach Öflingen ein. 36 Mannschaften in drei Altersklassen kämpften in diesem Jahr um den Turniersieg. Bereits zum 17. Mal fand das Turnier statt, dass sich bei Vereinen aus der gesamten Region großer Beliebtheit erfreut.

„Im November waren wir schon ausgebucht“, erzählt Inge Schneider, Leiterin der Jugendabteilung der SpVgg. 17 Vereine hatten ihre D-, E- und F-Jugendmannschaften zu dem Turnier angemeldet, teilweise sogar gleich zwei Teams in einer Altersklasse. In Öflingen wollen alle dabei sein. Die Atmosphäre, die Inge Schneider und ihre rund 50 Helfer in die Halle zaubern, ist schon speziell. Egal ob die Betreuung der Teams, die Verpflegung der Zuschauer, die Spielleitung in dem engen Soccer-Court – in Öflingen passt einfach alles. Das ist auch den Gästen bekannt, die mit ihren Mannschaften bei vielen Turnieren unterwegs sind. Was die Sportvereinigung auf die Beine stellt, ist aber eher die Ausnahme als die Regel, ist da aus vielen Gesprächen herauszuhören. Selbst Bürgermeister Michael Thater lässt es sich kaum einmal nehmen, persönlich vorbeizuschauen und die erste Siegerehrung des Tages vorzunehmen – auch dieses Jahr war er dabei.

Heiß ging es her, bei den unzähligen Spielen am Samstag. Das Turnier begann schon um 8.30 Uhr. „Das ist richtig früh“, gibt auch die Turnierchefin zu. Aber anders sei die Veranstaltung nicht über die Bühne zu bringen. So dankte sie auch den E-Jugend-Teams, die das Turnier traditionell eröffnen und dafür besonders früh aufstehen müssen. Vor allem die jungen Kicker, des FC Bernau, die jedes Mal die weiteste Anreise haben.

Vor dem jeweiligen Finale werden die Spieler sogar namentlich genannt – auch das ist etwas Besonderes. Außer bei der F-Jugend, dort gibt es keine offizielle Rangliste. Bei der E-Jugend standen sich der FV Fahrnau und der FC Steinen-Höllstein II im Finale gegenüber. Steinen-Höllstein setzte sich deutlich mit 4:0 durch und gewann das Turnier vor Fahrnau und dem FC Wallbach I, der im vereinsinternen kleinen Finale 6:0 den FC Wallbach II siegte. Bei der D-Jugend setzte sich am Ende die SG Grenzach-Wyhlen I vor der SG Todtmoos und dem FC Steinen-Höllstein I durch.

Das Besondere in Öflingen sind immer die Sonderpreise. Die werden nämlich nicht nach Platzierung vergeben, sondern jeweils unter allen Teams einer Altersklasse ausgelost. Tim Huber, Sohn des Hauptsponsors, agierte diesmal als Glücksfee. So darf sich die F-Jugend des VfB Waldshut auf einen Besuch im Basler Zoo freuen, die D-Jugend-Kicker des SV Niederhof auf Action im Laser-Fun Lörrach und die E-Jugend des SV Hasel auf den Erlebniskletterpark Lörrach.