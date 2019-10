von Hansjörg Bader

Im Vorstand der Hexenzunft gibt es Veränderungen. Bei der Hauptversammlung der ältesten Wehrer Zunft hat sich Zunftmeister Christian Ruthe nicht mehr zur Wahl gestellt. Neuer Hexenmeister wurde der bisherige Rechner Jochen Waßmer. Auch Festwirt Adrian Fritz gab sein Amt ab. Die Neubesetzungen verliefen reibungslos. Wahlleiter Oliver Brüderle von der Wehrer Narrenzunft hatte keine Probleme. Der Zunftrat sieht das Verhältnis zu den Hexen völlig unbelastet. Die Zusammenarbeit funktioniere, auf die Hexen sei Verlass, das Engagement für die Fasnacht sei groß und gut.

Die Zunft und ihre Leitung Die Hexenzunft Die Hexenzunft wurde 1947 gegründet. Sie zählt 87 Aktive und Ehrenmitglieder sowie 77 Kinder und Passivmitglieder. Zunftmeister ist Jochen Waßmer, Kontakt per E-Mail (Kontakt@hexenzunft.wehr.de). Die Wahlergebnisse Jochen Waßmer wurde zum Ersten Zunftmeister gewählt, Markus Frommherz zum zweiten Zunftmeister, Stephanie Strobl zur Schriftführerin, Kersten Flaitz zur Rechnerin, Jessica Heerdegen ist zuständig für Masken und Kostüme, Tanja Frommherz für die Jugend), Patrick Ebner für Wagenbau und Christian Strobl für den Internetauftritt.

Daran hätte Christian Ruthe einen großen Anteil gehabt, so der Narrenchef in seinen Dankesworten an den scheidenden Zunftmeister. Dass er gehe, sei nach 18 Jahren an der Spitze der Hexen und weiteren zehn Jahren der Mitarbeit im Vorstand verständlich, aber auch sehr bedauerlich. Vor allem Ruthes Wir-Einstellung (“Wir alle sind die Wehrer Fasnacht“) hätte ihm imponiert. Er habe immer das Ganze gesehen und danach sein Handeln und Tun ausgerichtet. Fasnacht ist Weltkulturerbe, daran erinnerte Brüderle. Brauchtumspflege habe etwas Sinnvolles, Bewahrendes, Traditionelles.

Bevor Christian Ruthe die Insignien des Hexenmeisters (Stab und Hexenemblem) an seinen Nachfolger weitergab, legte er der Versammlung seinen letzten Bericht vor. Auch die Fasnacht 2019 hätte wieder voller Termine und Arbeit gesteckt. Die Hexen haben alle einheimischen Veranstaltungen besucht sowie vor allem die größeren Narrentreffen auswärts, so in Lenzkirch, Bad Säckingen, Reichenbach und Höchenschwand. Die Fahrten mit dem Bus seien zu einer kostspieligen Angelegenheit geworden. Die Wehrer Narrenzunft müsse inzwischen pro Narrensaison mit einem fünfstelligen Eurobetrag rechnen. Die Buskosten werden mitfinanziert aus den Einnahmen des Plakettenverkaufs, wie die gesamte Wehrer Fasnacht, wie Brüderle sagte. Auf die neue Form des Verkaufs umzustellen, sei eine gute Idee gewesen.

Was Ruthe an der Wehrer Narretei besonders gefällt: wie sich Kinder- und Hemdglunkiball zum Vorteil verändert haben. Sie kommen beide inzwischen wieder gut bei der Bevölkerung an, weil sich alle damit viel Mühe geben, war sein Fazit. Die Hexen hätten zum Narrenmarkt ihr Hexenhotel attraktiver gemacht. Die Neuerungen seien aber noch nicht abgeschlossen: „Wir arbeiten an weiteren Verbesserungen.“ Der Narrenmarkt sei auch in diesem Jahr wieder recht ertragreich gewesen.