Wehr Chio-Ball in Wehr: So feiern die Narren Holland

Chio-Ball in Wehr: So feiern die Narren Holland

Beim Chio-Ball in der Wehrer Stadthalle lassen die Narren Holland hoch leben. Niederländische Fußballspieler, Tulpenverkäufer, geklonte Frau Antjes und sogar Windmühlen sorgen für tolle Stimmung.

Wehr – Man traute seinen Augen kaum, die Stadthalle Wehr in Oranje (niederländisch für orange) getaucht. Jede Menge niederländische Fußballspieler, Tulpenverkäufer, geklonte Frau Antjes und sogar Windmühlen waren am Samstag in Wehr unterwegs. Verantwortlich dafür waren die „Chio Maicos“, die für ihren Chio-Ball 2018 tatsächlich das Motto „Frau Antje aus Holland“ ausgegeben hatten.

Und wenn die Chios ein Motto vorgeben, dann ist das so etwas wie ein Gesetz während der Fasnacht in Wehr. So ließen sich die vielen hundert Besucher der Stadthalle denn auch einiges einfallen, um sich mottogerecht zu verkleiden. Und da zeigte sich, wie wir uns unsere holländischen Nachbarn so vorstellen. Oranje ist ja nun wirklich die Nationalfarbe des kleinen, stolzen Königreichs, weswegen das die bestimmende Farbe des Abends war. Ob dagegen nun jeder Holländer mit einem Megajoint herumläuft, darüber könnte man streiten. Aber natürlich ist Holland tatsächlich auch für seine Coffeeshops berühmt, in denen die Besucher längst nicht nur Kaffee genießen.

Und so feierten die Narren beim Chio-Ball in diesem Jahr ausgelassen nicht nur die fünfte Jahreszeit, sondern auch das Nachbarland. Okay, ein wenig Häme schwang vielleicht auch mit, denn schließlich sind die Niederlande in diesem Jahr bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland ja höchstens als Zuschauer mit von der Partie. Aber irgendwie mag man sich ja trotzdem gegenseitig. Für die passende Musik sorgte die Band Wälderwahn.