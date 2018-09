Wehr vor 2 Stunden

Cabrioverdeck am helllichten Tag aufgeschlitzt und Autoradio gestohlen

Am helllichten Tag wurde in Wehr ein BMW-Cabrio aufgebrochen und daraus das Radio gestohlen. Der Wagen war am Freitagmorgen in der Zeit von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr in der Hauptstraße, Höhe der Einmündung zur Poststraße, geparkt.