von Ernst Brugger

Mit einem Fest feierte Kindergarten St. Josef an der Merianstraße sein 130-jähriges Bestehen. Dazu hatte das Team um Kindergartenleiterin Carina Rosenkranz ein buntes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Während eines Rundgangs konnten sich Eltern zudem die Räumlichkeiten anschauen und in Bildergalerien einen Einblick nehmen in die vielfältige Arbeit des Kindergartenteams.

Die Gründung des Kindergartens St. Josef erfolgte zusammen mit der offiziellen Gründung des einstigen Frauenvereins Wehr im Jahre 1889. Es hatte allerdings schon seit 1859 ein loser Frauenverein bestanden, den Gattinnen Wehrer Bürger ins Leben gerufen hatten. Der Verein schuf dazu die organisatorische und finanzielle Grundlage für das von der Gemeinde erbaute Kinderhaus mit Schwesternstation, dessen Betreuung machte sich der Frauenverein zur Aufgabe. 1902 wurde das Haus dem Frauenverein als Eigentum übertragen. Der Verein wurde 1937 aufgelöst und die Einrichtung dem Roten Kreuz unterstellt.

Bürgermeister Michael Thater bezeichnete den Kindergarten als eine vorbildliche Einrichtung, wo Kinder sich unter optimaler Betreuung gruppenbezogen sich entfalten können. Pfarrer Peter Hasenbrink von der Evangelischen Kirchengemeinde würdigte ebenfalls die Arbeit, die für Kinder geleistet werde, egal mit welcher Begabung, Einschränkung, Nationalität oder Religion.

Am Vormittag unterhielt der Kinderchor des Kindergartens unter der Leitung von Margit Hauber, die Festgäste mit einigen Liedvorträgen. Am Nachmittag sorgte dann die Jugendkapelle der Stadtmusik Wehr für musikalische Unterhaltung und an Clown Pat hatten besonders die Kinder ihre Freude. Während am Grillstand die Jugendabteilung des FC Wehr für das leibliche Wohl sorgte, hielten Sänger des Männerchor Wehr am einem Stand Getränke bereit. Der Kindergarten selbst bot Kaffee und Kuchen an. Und das Kindergarten-Team hatte zudem auf dem Spielgelände im Garten zur Abwechslung verschiedene Spiele, wie Riesenseifenblasen und Goldnuggets-Suche vorbereitet.