Wehr Bürgermeisterwahl in Wehr: Zukunftsvisionen für die Stadt

Bürgermeisterwahl in Wehr: Zukunftsvisionen für die Stadt

Wie Amtsinhaber Michael Thater die Stadt Wehr im Jahr 2026 sieht.

Wie wird sich die Stadt Wehr in den nächsten acht Jahren verändern? Diese Frage haben wir den drei Kandidaten zur Bürgermeisterwahl am 25. Februar gestellt. Die Antworten der beiden Bewerber Michael Thater und Stefan Mielke dokumentieren wir in einer vierteiligen Serie. Die dritte Kandidatin Fridi Miller aus Sindelfingen hat auf die konkrete Beantwortung der Frage verzichtet.