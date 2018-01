Wehr Bürgermeisterwahl in Wehr: Kandidatenvorstellung ist auf den letzten Drücker

Die Stadt Wehr bietet den drei Bürgermeisterkandidaten zwei Gelegenheiten, sich den Bürgern im offiziellen Rahmen zu präsentieren. Die Termine sind allerdings erst wenige Tage vor der Wahl.

Wehr (msb) Die Bewerbungsfrist zur Bürgermeisterwahl in Wehr ist abgelaufen, doch die Bürger müssen sich nun noch gut drei Wochen gedulden, bis sie sich ein persönliches Bild von den drei Kandidaten, dem jetzigen Bürgermeister Michael Thater, dem Taxi-Unternehmer Stefan Mielke und Fridi Miller, der es ohnehin ausschließlich um Aufmerksamkeit geht, machen dürfen. Denn die beiden offiziellen Termine für die Präsentation finden fasnachtsbedingt erst kurz vor dem Wahltag, dem 25. Februar, statt. In Öflingen ist die Kandidatenvorstellung am Mittwoch, 21. Februar, in der Schulsporthalle. In Wehr folgt der zweite Akt tags darauf, am 22. Februar, in der Stadthalle. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Ob alle drei Kandidaten an den beiden Veranstaltungen teilnehmen werden, ist noch offen. Die Einladung wurde am Dienstag versandt, nachdem der Wahlausschuss die Termine am Montagabend festgelegt hatte, so Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz, der zugleich die Funktion des stellvertretenden Wahlausschuss-Vorsitzenden inne hat. "Ich gehe aber davon aus, dass jeder Kandidat, der ernsthafte Ambitionen hat, diese Termine wahrnehmen wird."

Der Ablauf der Kandidatenpräsentation sieht laut Stefan Schmitz so aus: Jeder der Bewerber erhält in der Reihenfolge der Abgabe seiner Unterlagen eine 15-minütige Möglichkeit zur persönlichen Präsentation. In dieser Zeit müssen die beiden anderen Kandidaten den Saal verlassen. "Technische Hilfsmittel wie Beamer oder dergleichen sind übrigens nicht erlaubt", verrät Schmidt. Im Anschluss an diesen Teil folgt eine Diskussions- und Fragerunde. Hierbei haben die Kandidaten jeweils drei Minuten Gelegeneheit, auf Fragen aus dem Publikum zu antworten. Die Moderation der Veranstaltung übernehmen der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Paul Erhardt, und Stefan Schmitz.