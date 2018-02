Wehr Bürgermeisterwahl in Wehr: Jugend und Senioren im Blick

Wie die Kandidaten zur Wehrer Bürgermeisterwahl die Stadt im Jahr 2026 sehen: So will Bürgermeister Michael Thater die soziale Stadt voranbringen.

Bildung und Erziehung: Mit dem Bau des neuen Kindergartens in der Georg-Kerner-Straße (Im Bild die Planansicht des Architekten) ist für Michael Thater nur ein Etappenziel erreicht. „In den kommenden Jahren werden wir weitere neue Kindergärten bauen müssen“, ist sich der Amtsinhaber sicher. Dies nicht nur, weil in der nun entstehenden Kindertagesstätte im Park des früheren Krankenhauses der bisherige Kindergarten in der Austraße aufgeht. Hinzu komme die wachsende Nachfrage nach Betreuungsplätzen im Kleinkindbereich. Wieviele neue Einrichtungen hierfür in Wehr gebraucht werden, sei allerdings derzeit noch nicht abesehbar. „Wir werden bedarfsorientiert planen und handeln“, so Thater. Damit will er die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für junge gutausgebildete Frauen gewährleisten – heute ein wichtiger Standortfaktor für Kommunen. Entsprechend müsse auch die Ganztagsbetreuung in den Schulen gewährleistet werden.

Senioren: Eine wachsende Bedeutung kommt in einer alternden Gesellschaft auch der Seniorenbetreuung zu: 64 Plätze bietet das Pflegeheim der Wehrer Bürgerstiftung. „Das ist perspektivisch zu wenig“, so Thater, denn die Belegungsquote liegt schon jetzt knapp unter 100 Prozent. In den nächsten acht Jahren sieht Michael Thater daher den Bedarf einer Erweiterung des Pflegeheims. Schon jetzt habe die Bürgerstiftung mit den Vorbereitungen der Planungen begonnen.

Bürgerbus: Das städtische Mobilitätsangebot, das am 1. März startet soll ein Erfolgsmodell werden. Vor allem für die ältere Generation sei die Mobilität innerhalb der Stadt wichtig. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt: „Es ist ein beispielhaftes Projekt für die große Bedeutung des Ehrenamts“, so Thater, der bei den ehrenamtlichen Fahrern vor allem auf den Nachbarschaftshilfeverein „Miteinander – Füreinander“ setzt. Thater nennt noch ein zweites für das Gemeinwesen wichtiges Projekt, das ohne das Ehrenamt nicht funktionieren würde: Der Öflinger Dorfladen.

Gesundheitsversorgung: Völlig neue Wege wird die Stadt laut Thater bei der Ärzteversorgung gehen: Sollte es nicht gelingen, die Hausarztversorgung auf privatwirtschaftlicher Basis zu sichern, müsse die Kommune die Initiative ergreifen. Unter dem Dach der Bürgerstiftung sollen dann Hausärzte angestellt werden. Dies komme auch dem Wunsch junger Medizinerinnen entgegen, die Beruf und Familie in Einklang bringen wollen und deshalb die Selbständigkeit scheuten.

Jugend: Die Weiterentwicklung der städtischen Jugendarbeit ist für Thater ein weitere wichtiger Punkt, hierbei nennet er die Gründung eines Jugendgemeinderats, wie es die Gemeindeordnung nun vorschreibe, als Ziel, das schon 2018 verwirklicht werden soll. Im Vergleich zu Jugendparlamenten erhält ein Jugendgemeinderat echte Kompetenzen. Im Idealfall besitzen sie Rede- und Antragsrecht im Gemeinderat und einen eigenen Etat. „Wir wollen die Jugend stärker ins kommunale Geschehen einbinden“, so Thater.

