Wehr Bürgermeisterwahl Wehr: Kandidat Stefan Mielke will Akzente fürs Zusammenleben setzen

Bürgermeisterwahl Wehr: Kandidat Stefan Mielke will Akzente fürs Zusammenleben setzen

Wie wird sich die Stadt Wehr in den nächsten acht Jahren verändern? Diese Frage haben wir den drei Kandidaten zur Bürgermeisterwahl am 25. Februar gestellt und dabei für die beiden Aspekte "Stadtentwicklung" und "soziales Gemeinwesen" nach jeweil fünf konkreten Punkten gefragt. Die Antworten der beiden Bewerber Michael Thater und Stefan Mielke dokumentieren wir in einer vierteiligen Serie. Die dritte Kandidatin Fridi Miller hat auf die konkrete Beantwortung der Frage verzichtet.

Senioren: "Wehr braucht noch ein Altenheim" glaubt Stefan Mielke. Dies müsse aber nicht zwangsläufig im Bereich des Altenzentrums in der Höfstraße angesiedelt sein. Als möglichen Standort sieht er beispielsweise das Brennet-Areal in der Innenstadt.

Freizeitmöglichkeiten: Insgesamt vermisst Mielke in Wehr Treffpunkte und Freizeitmöglichkeiten, beispielsweise öffentliche nGrillplätze aber auch Orte in der Innenstadt, an denen sich Bürgerinnen und Bürger ungezwungen treffen können, wie beispielsweise der Bouleplatz im Ludingarten.

Jugend: Die Skateranlage am Ortseingang ist dem Kandidaten Stefan Mielke aus zweierlei gründen ein Dorn im Auge: Zum einen sei die Anlage für die Jugendlichen nicht attraktiv, zum zweiten sei das ganze Areal mit Altglascontainern und Baustellendepot alles andere als optimal für einen Ortseingang. Der Eingang zur Innenstadt solle sich ansprechender präsentieren, so Mielke, der damit ein Anliegen mehrerer kritischer Leserbriefe aufgreift.

Gesundheit: Mit einem zusätzlichen und größeren Ärztehaus greift Stefan Mielke einen Punkt aus dem Wahlprogramm von Amtsinhaber Michael Thater auf. In welcher form ein solches Projekt realisiert werden könnte, weiß der Kandidat nicht, wie er auf Nachfrage einräumt.

Mobilität: "Das Wehrer Stadttaxi will jeder. Egal, ob es fünf Euro kostet", glaubt der Taxifahrer Stefan Mielke und will das Angebot, das im vergangenen Sommer eingestellt wurde, deshalb wieder reaktivieren. Zumindest die Stimme seine Arbeitgebers und seiner Kollegen dürfte er damit haben.