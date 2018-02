wehr Bürgermeisterwahl: Michael Thater startet mit 73,4 Prozent in seine dritte Amtszeit

Michael Thater hat mit 73,4 Prozent der Stimmen die Bürgermeisterwahl in Wehr gewonnen. Allerdings hat der Amtsinhaber im Vergleich zur Wiederwahl vor acht Jahren über 500 Stimmen verloren. Fast 300 Wähler nutzten die Gelegenheit und schrieben selbst einen Namen in die vierte freie Zeile des Stimmzettels. Die 3751 abgegeben Stimmen verteilten sich auf 70 Bürger.

Der Abend der Wehrer Bürgermeisterwahl wurde länger als von vielen erwartet. Dies lag allerdings nicht daran, dass es knapp wurde. Sondern an der Vielzahl von Namen, die die Wehrer in die freie Zeile der Stimmzettel schrieben. In sämtlichen Stimmbezirken zog sich deshalb die Auszählung in die Länge, immer wieder wurde diskutiert: „Ist die genannte Person tatsächlich eindeutig identifizierbar?“ Dies ist das wesentliche Kriterium für die Unterscheidung zwischen gültiger und ungültiger Stimme. Erst gegen 19.20 Uhr machte das vorläufige Endergebnis seine Runde. Bis allerdings der Wahlausschuss getagt hatte und dessen Vorsitzender Paul Erhart das offizielle endgültige Ergebnis in der Stadthalle verkünden konnte, dauerte es aber noch über eine Stunde länger.

Am Ende zählten die Wahlhelfer insgesamt 2505 Stimmen für den großen Favoriten, Amtsinhaber Michael Thater. 73,4 Prozent bedeuten für ihn aber sein bislang schlechtestes Ergebnis. Bei seiner ersten Wahl im Jahre 2002 hatte er im ersten Anlauf gegen fünf Gegenkandidaten 79,8 Prozent geholt. Bei seiner Wiederwahl im Jahr 2010 gelangen ihm ohne Konkurrenz gar 97,6 Prozent. Erfreulich hoch war diesmal die Wahlbeteiligung: 36 Prozent bedeuten im Vergleich zur Wahl vor acht Jahren ein Plus von fast vier Prozentpunkten. Obwohl die Zahl der Wähler insgesamt stieg, verlor Thater gegenüber 2010 über 500 Stimmen. Noch nie seit Eingemeindung des Orsteils Öflingen wurde ein Wehrer Bürgermeister mit so wenigen Stimmen gewählt wie in diesem Jahr. Dennoch zeigte sich Michael Thater mit seinem Ergebnis in einer ersten Stellungnahme „sehr zufrieden“, fast 75 Prozent seien „eine gute Grundlage für das, was kommt“. Die zweite Wiederwahl eines Bürgermeisters sei immer die spannendste. „Die Zeit vor der Wahl hinterlässt allerdings auch einen bitteren Nachgeschmack“, so Thater.

Herausforderer Stefan Mielke erreichte mit 15,1 Prozent und 511 Stimmen einen kleinen Achtungserfolg. „Dafür, dass ich keinerlei Erfahrungen hatte, bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, so Mielke. Der 56-Jährige hatte keine eigenen Wahlkampfveranstaltungen organsieiert, lediglich an den beiden offiziellen Bewerbervorstellungen nahm er teil. Die dritte Kandidatin auf dem Stimmzettel, Fridi Miller aus Sindelfingen, landete abgeschlagen bei 2,4 Prozent der Stimmen.

Fast 300 Wähler nutzten die Gelegenheit und schrieben selbst einen Namen in die vierte freie Zeile des Stimmzettels. Zu den genannten zählten beispielsweise Altbürgermeister Klaus Denzinger (102 Stimmen), Bürgermeisterstellvertreter Paul Erhart (13), Ex-Gemeinderat Gerard Reichert (27) oder der Wehrer Bürger Stefan Reichle (27), der sich im Wahlkampf mehrfach zu Wort gemeldet hatte. Die grüne Stadträtin Claudia Arnold (6), CDU-Stadtrat Helmut Steinebrunner (3) kamen ebenfalls zu Mehrfachnennungen.

Beachtlich auch die Zahl der ungültigen Stimmen: Insgesamt 369 Wähler kennzeichneten ihren Stimmzettel nicht eindeutig zugunsten eines Kandidaten.