Wehr Bürgermeisterwahl 2018: Wie Herausforderer Stefan Mielke die Stadt Wehr verändern will

Bürgermeisterwahl 2018: Wie Herausforderer Stefan Mielke die Stadt Wehr verändern will

Drei Kandidaten wollen Bürgermeister der Stadt Wehr werden. Wir haben die Anwärter gefragt, wie sie die Stadt Wehr im Jahr 2026 sehen. Heute die Ideen von Herausforderer Stefan Mielke zur künftigen Stadtentwicklung.

Wie wird sich die Stadt Wehr in den nächsten acht Jahren verändern? Diese Frage haben wir den drei Kandidaten zur Bürgermeisterwahl am 25. Februar gestellt. Die Antworten der beiden Bewerber Michael Thater und Stefan Mielke dokumentieren wir in einer vierteiligen Serie. Die dritte Kandidatin Fridi Miller hat auf die konkrete Beantwortung der Frage verzichtet.

Mehr sozialer Wohnungsbau: "Ein Wohngebäude reicht nicht", reagiert Kandidat Stefan Mielke auf die Ankündigung von Amtsinhaber Michael Thater, im kommenden Jahr ein städtisches Grundstück für sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen zu wollen. Hier müsse sich die Stadt noch mehr engagieren, so Mielke.

Mehr Platz für Kinder: Auch beim Thema Kindergärten will Stefan Mielke mehr Investitionen. Mit dem geplanten Kindergarten und angeschlossenen Familienzentrum in der Georg-Kerner-Straße werde die bisherige Einrichtung in der Austraße ersetzt. Mielke ist sich sicher: "Die Stadt braucht noch einen Kindergarten, denn in Zukunft gibt es ja auch mehr Kinder."

Neue Planung fürs Brennet-Areal: Mit der Ansiedlung von Supermärkten auf dem Areal ist Mielke nicht einverstanden. Zwar solle der Schmidts-Markt Erweiterungsmöglichkeiten bekommen, die anderen Supermärkte sollten aber bleiben wo sie sind. Auf dem Areal will Mielke stattdessen einen Platz für die Bürger schaffen. Auch soziale Einrichtungen, wie ein Altenheim oder ein Ärztehaus könnten hier Platz finden.

Ausbau der Internet-Leitungen: Wie Amtsinhaber Michael Thater will auch Stefan Mielke Wehrer Bürger, Gewerbe und Industrie schneller an die Datenautobahn bringen und das Glasfasernetz ausbauen. „Das Internet gibt’s ja schon, aber es gibt auch noch Ecken in Wehr, wo es nix gibt.“

Schwimmbad modernisieren: Einen ganz eigenen Akzent setzt Stefan Mielke beim Schwimmbad, das er modernisieren will. Von Bürgern habe er die Rückmeldung bekommen, dass dies notwendig sei, so der Kandidat. Allerdings räumt er ein, dass er selbst noch nicht Gast in den beiden Bädern war.