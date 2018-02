Wehr Bürgermeisterkandidatin: "Wehr ist für mich komplett abgehakt!"

48-Jährige aus Sindelfingen hat kein Interesse mehr an Bürgermeisteramt im Wehrer Rathaus

Die Bürgermeisterkandidatin Fridi Miller aus Sindelfingen will nun doch nicht mehr Bürgermeisterin von Wehr werden. In einer Mail an den stellvertretenden Wahlleiter Stefan Schmitz, die auch dem SÜDKURIER in Kopie zuging, erklärt sie: "Wehr ist für mich komplett abgehakt." Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 25. Februar, wird sie dennoch als dritte Kandidatin auf dem Stimmzettel stehen. Ein offizieller Rückzug von der Bewerbung ist nämlich aus formalen Gründen nicht möglich. Dieser hätte spätestens bis zum Ende der Bewerbungsfrist angekündigt werden müssen. An den beiden offiziellen Kandidatenvorstellungen in Wehr und Öflingen wird die 48-Jährige (wie berichtet) nicht teilnehmen. "Diesen Stress über 200 Kilometer anzureisen, werde ich mir sparen und an diesem Tag in die Sauna gehen, um neue Kraft zu tanken für meinen Kampf für eine Welt voll Liebe und Frieden", erklärte sie nun in der Mail.