Wehr Bürgermeister und Vereinsvertreter werfen letzte Blicke auf die marode Tartanbahn im Frankenmattstadion in Wehr

Die Sanierung der Tartanbahn und anderer Anlagen im Frankenmattstadion in Wehr beginnt am 11. Juni. Die Arbeiten sollen bis 14. September dauern.

Der Tartanbahn im Frankenmattstadion geht es ab 11. Juni an den Kragen. 25 Jahre nach der jüngsten Stadionsanierung ist die Bahn nun abgenutzt und auch nicht mehr sicher. Für 580 000 Euro, davon kommen 168 000 als Landeszuschuss, werden die Bahn und weitere Leichtathletikanlagen saniert. Läuft alles nach Plan, wird die Sanierung am 14. September abgeschlossen sein, erklärte Bürgermeister Michael Thater bei einem Pressegespräch am Dienstag im Stadion.

Ob dieser Zeitplan aber tatsächlich eingehalten werden könne, hänge von den beteiligten Baufirmen und vor allem auch vom Wetter ab. Der 13 Millimeter starke Tartanbelag werde auf einer Gesamtfläche von rund 6500 Quadratmetern auf den Unterbau aufgespritzt und dies sei nur bei trockener Witterung möglich, wie Katja Wessel vom Planungsbüro Sportbau Architektur und Ingenieurtechnik in Radolfzell berichtet. Sollte es in der entscheidenden Phase wochenlang regnen, könnten sich die Arbeiten verzögern.

„Dieses Projekt ist nicht nur oberflächlich zu betrachten, es geht auch in die Tiefe“, stellte Thater am Dienstag fest. Zum einen müsse auch der Untergrund für die Tartanbahn erneuert werden, außerdem sei die Ringdränage, die an der Innenseite der Laufbahn rund um den Platz führt, völlig marode und werde deswegen auch erneuert. „Wir haben uns davon überzeugen lassen, dass es sinnvoller ist, sie jetzt gleich mit zu sanieren, anstatt in fünf Jahren wieder eine Baustelle aufzumachen“, so der Rathauschef. Auch die Hoch-, Weit- und Stabhochsprunganlagen sowie der Diskusring werden saniert. Und auch die Toilettenanlage im Vereinsheim wird im Zuge der Arbeiten erneuert.

Bevor die neue Bahn aufgebracht wird, muss die alte erst einmal komplett weg. Einfach eine neue Verschleißschicht aufzubringen, sei aber nicht möglich, da der Untergrund schon viel zu marode sei, erklärt Wessel. Es hätte auch keinen Sinn gehabt, die Verschleißschicht ein paar Jahre früher aufzutragen, als es noch keine Löcher in der Bahn gegeben habe. „So eine Bahn ist nach 20 bis 25 Jahren einfach hinüber“, macht die Planerin deutlich.

Betroffen von der Sanierung sind auch der FC Wehr sowie der TV Wehr mit seinen Leichtathleten und den Lauffreunden Wehratal. Diese müssen Veranstaltungen und Trainingseinheiten teilweise umplanen.

Alle Beteiligten des Pressegesprächs – Matthias Kaiser war für den FC Wehr vor Ort, der TV Wehr war durch Erhard Schorm und Dieter Eckert vertreten – machen jedoch deutlich, dass sie Verständnis für die kurzfristige Umsetzung der Sanierungspläne haben und sich über die Sanierung freuen. „Wir waren völlig überrascht von der schnellen Zusage auf unseren Zuschussantrag“, erklärt Thater dazu. Im Herbst 2016 habe die Stadt den Antrag gestellt, im April 2017 sei dieser bewilligt worden.

Die Zeit für die Planung sei also knapp gewesen und habe gedrängt, weil man den Anspruch auf den Zuschuss nicht wieder verlieren wollte, erklärt der Wehrer Rathauschef. Den Zeitraum der Sanierung begründet Thater so: „Das Stadion wird immer genutzt, deswegen geht es nicht ganz ohne Einschränkungen. Wir haben den Zeitraum ins Visier genommen, in dem die Nutzung am geringsten ist.“

Für 2019 planen die Stadt Wehr und der TV Wehr zusammen eine große Leichtathletikveranstaltung zur Einweihung der neuen Anlagen. In diesem Jahr habe dies, wegen der nicht auszuschließenden Verzögerungen, keinen Sinn mehr, so Thater. Im kommenden Jahr wolle die Stadt aber durchaus mit den neuen Anlagen angeben und plane dazu etwas Großes.