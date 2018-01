Hasel Bürgermeister Kima lobt Engagement des Gesangvereins Hasel

Der Gesangverein Hasel blickt auf ein aktives Jahr zurück. Christine Schaub und Georg Linsin wurden bei der Hauptversammlung zu neuen Mitgliedervertretern gewählt.

Der Gesangverein Hasel konnte bei seiner jüngsten Hauptversammlung auf ein weiteres ereignisreiches Jahr zurückblicken. Schriftführerin Erika Müller rief die Konzerte und andere Anlässe der Chorgemeinschaft in Erinnerung. So habe man sich zu 48 Chorproben getroffen und sei zwölfmal öffentlich aufgetreten.

Erfreut sei man gewesen, als Dirigent Michal Brogle Anfang des Jahres verkündete, dass er gerne beim Haseler Gesangverein weitermachen wolle. Als einen Höhepunkt bezeichnete die Schriftführerin das Sommerfest mit sieben Chören in Häg-Ehrsberg. Viel Aufmerksamkeit hätte der Chor auch beim Sommerfest des Gesangvereins Fahrnau gefunden. Bei heimischen Anlässen erinnerte Erika Müller an die Teilnahme bei der Buurefasnacht, beim Ostersonntag- und Weihnachtsgottesdienst, beim Adventszauber und bei der Einführung des neuen Pfarrers Clemens Ickelheimer sowie das Singen auf dem Dorfplatz. Das schon traditionelle Herbstfest mit den Gastchören aus Wieden, Wiechs und Kandern sei wieder ein voller Erfolg gewesen, resümierte die Chronistin.

Dirigent Michael Brogle bemerkte rückblickend, dass die Aufmerksamkeit bei den Chorproben erfreulicherweise zugenommen habe, was sich auf die Chorqualität positiv ausgewirkt habe. Obwohl der Chor derzeit auch gut besetzt sei, müsse man sich trotzdem weiter um neue aktive Mitglieder bemühen, regte der Dirigent an. Präsente verteilte der Vorsitzende Richard Hollenweger an Erika Rödel, die bei den Chorproben kein einziges Mal gefehlt habe, an Karlfrieder Mattes für die Gestaltung der Vereinshomepage sowie an Dirigent Michael Brogle für dessen engagierte Chorleitung.

Dessen Dank galt der Vereinsspitze für die gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Bei den Wahlen des gemischten Chores wurde die stellvertretende Vorsitzende Angelika Hartl ebenso einstimmig wiedergewählt wie Rechnerin Erika Rödel. Zur neuen Vertreterin der Aktivmitglieder ist Christine Schaub und für die Passivmitglieder Georg Linsin gewählt worden. Neuer Kassenprüfer ist Karlfrieder Mattes. "Der Chor singt mit Freude und verbreitet damit auch Freude und ist zudem hervorragend organisiert – macht weiter so", appellierte Bürgermeister Helmut Kima an die Sänger. In Sachen Chorgesang sei er zwar ein Laie, sagte Kima mit einem Augenzwinkern, aber gleichzeitig lobte er den Chor für dessen große Stimmenkraft. Seine Anerkennung galt dem gesamten Vorstand für die gute Vereinsarbeit sowie dem Chorensemble für die Sangesfreude.