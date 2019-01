von Barbara Halder

Rund zwei Jahre nach den ersten Einsätzen kann die Vorsitzende des Vereins Miteinander–Füreinander Wehr-Öflingen Susanne Fricker nur Positives berichten. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung im Pfarrgemeindesaal der katholischen Kirche begrüßte sie neben dem Vorstand viele Helfer und Mitglieder des Vereins. Zahlreiche Aktivitäten im vergangenen Jahr haben dazu beigetragen, dass sich die Mitgliederzahlen stets erhöht und die Anerkennung in der Bevölkerung enorm gestiegen ist. Da war zum Beispiel der Infostand im Juli auf dem Talschulplatz oder bei der Seniorenmesse im Oktober in der Stadthalle. Grundsätzlich bittet die Vorsitzende alle Mitglieder und Helfer, in der Bevölkerung Werbung zu machen und das persönliche Gespräch zu suchen. Unterstützung bei den monatlichen 60 bis 70 Abrechnungen erhält Susanne Fricker von Birgit Rotzler. Die Einsatzleitung Silke Merz-Mathieu konnte im Anschluss mit beeindruckenden Zahlen über das vergangene Jahr berichten.

38 Helfer sind im Einsatz

3209 Arbeitsstunden erbrachte der Verein 2018 und verdoppelte damit die Zahl zum Vorjahr. 102 Klienten wurden 2018 versorgt, davon konnten 77 über die Pflegekasse abgerechnet werden. 38 Helfer sind jeden Monat im Einsatz. Für die Anerkennung beim Landratsamt sind Schulungen für die Helfer und den Vorstand notwendig. So wurde vergangenes Jahr der Kurs „Alltagsbegleitung“ und Validation Teil 1 unter anderem angeboten. Viele Kurse sind auch für die Öffentlichkeit, informiert wird hierüber im Wehratalkurier. 2019 sind Schulungen über Ernährung, Basisqualifikationen, Umgang mit Parkinson und eventuell ein Kinästethik- Kurs geplant. Merz-Mathieu betonte auch die gute Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung Wehr, den Sozialstationen, den Krankenkassen und den Krankenhäusern. Von beiden letzteren kamen in letzter Zeit vermehrt Anfragen, was deutlich die Notwendigkeit des Vereins darlegt. Im Anschluss folgte der Bericht des Finanzverantwortlichen Dieter Hirsmüller. Auch hier ist eine deutliche Steigerung zum Vorjahr zu verzeichnen. So stiegen die Leistungsentgelte 2017 von 13 000 Euro auf 38 000 Euro im vergangenen Jahr. Insgesamt konnte ein Plus von 3500 Euro erwirtschaftet werden.

Der Rechnungsprüfer Walter Sielaff hatte keine Beanstandung bei der Kassenprüfung. | Bild: Barbara Halder

Der Rechnungsprüfer Walter Sielaff konnte dann auch von einer gut geführten Kasse berichten, bei der es keinerlei Beanstandung gab. Dennoch mahnte er an, dass so ein kleines Polster sehr schnell schwinden kann und setzt auch hier auf steigende Mitgliederzahlen im kommenden Jahr. Die Entlastung des Vorstands wurde mit großer Mehrheit beschlossen. Michael Thater, der an diesem Abend in einer Doppelfunktion anwesend war, betonte in seiner Rede die dringende Notwendigkeit des mittlerweile voll etablierten Vereins. Als Bürgermeister dankte er im Namen der Stadt Wehr für die tolle geleistet Arbeit, die auch im Gemeinderat im Sozialausschuss schon Thema war. Als Mitglied des Vorstandes bedankte er sich vor allem bei Susanne Fricker für ihr vorbildliches Engagement. Ein Dank ging auch an Silke Merz-Mathieu und Dieter Hirsmüller für die vielen Arbeitsstunden des vergangenen Jahres.