Wehr Bürger erfahren bei der Einwohnerversammlung, wie das Glasfasernetz nach Wehr kommen soll

Bürgermeister Michael Thater rechnet für den Breitbandausbau in Wehr mit einem Startzeitpunkt im Jahr 2020 und mit fünf Jahren Dauer, bis ein flächendeckendes Breitbandnetz steht.

Wehr braucht den Ausbau des Breitbandnetzes mit Glasfaser – so lautete der allgemeine Tenor von Stadtverwaltung und Experten bei der jüngsten Einwohnerversammlung am vergangenen Mittwoch. Ohne das Glasfasernetz wird die Stadt bis in wenigen Jahren wortwörtlich abgehängt sein. Wie der Ausbau zu einer zukunftsfähigen Internetversorgung vonstattengehen soll, darüber informierten Bürgermeister Michael Thater sowie die Experten Andreas Nauroth vom Zweckverband des Landkreises, Martin Benz, Bürgermeister von Hohentengen, und Ingenieur Hardy Gutmann.

Wie wird der Netzausbau gefördert? Um eine flächendeckende Verlegung von Glasfaser in Wehr zu erreichen, muss die Stadt selbst aktiv werden. Für große Anbieter ist Wehr zu klein, für Fördermittel bisher zu groß beziehungsweise zu gut versorgt. Aufgrund einer Änderung in der Förderkulisse hat die Stadt jedoch nun die Möglichkeit, einen entsprechenden Förderantrag zu stellen.

Folglich könnte die Kommune das Netz in Eigenregie ausbauen. Mit welcher Quote der Antrag bewilligt wird, hängt jedoch maßgeblich von den Wehrer Betrieben ab. Wie Gutmann erläuterte, müssen örtliche Gewerbetreibende der späteren Nutzung verbindlich zusagen. Dazu gehören neben großen Unternehmen auch kleine Betriebe sowie Arbeitnehmer, die von zu Hause aus arbeiten. Private Zusagen seien zwar auch nützlich, für den Antrag auf Fördergelder jedoch nicht entscheidend.