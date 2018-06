Wehr Brass Buebe aus Wehr in Feierlaune: Musiker reißen Publikum bei Geburtstagsfeier mit

Die Combo Brass Buebe aus feiert mit rund 300 Gästen ihren fünfjährigen Geburtstag.

Etwa 300 Gäste, die ihren Spaß haben, jede Menge Musik und dazu noch eine riesige Geburtstagstorte – so kann man einen fünften Geburtstag mal feiern. Diesen Luxus gönnten sich die „Brass Buebe“, die am Samstag im Brauhaus Meier ihr fünfjähriges Bestehen feierten und für Spektakel sorgten. „Im Jahr 2013 holten die Bayern das Triple und beim Laubenfest in Wehr entstand die Idee, die Brass Buebe zu gründen“, blickte Patrick Nass zurück auf die Geburtsstunde der Combo, die seither für mächtig viel Trubel bei zahlreichen Veranstaltungen sorgte. „Wir hatten etwa 140 Proben, 40 Auftritte und haben dabei geschätzt 43 Kisten Bier verbraucht“, stellte Nass eine kurze Bilanz über die zurückliegenden fünf Jahre auf. Und sie haben sich in dieser Zeit mächtig weiterentwickelt, stellten auch einige Besucher fest. Musikalische Erfahrung hatten Christian Zanger, Patrick Nass, Felix Hauf, Daniel Meier, Timo Brandl, Martin Matt, Anton Rieger, Maximilian Schafrinna und Delias Bührer schon vorher jede Menge, aber als Gruppe hätten sie im Laufe der Jahre tatsächlich große Fortschritte gemacht, erzählen die neun Jungs auch selbst.

Mit ihrer Musik und ihrer Art kommen sie an bei den Menschen. Anders lässt es sich wohl kaum erklären, dass mit Wolfgang „Wolfi“ Rabensteiner einer der weltbesten Tubisten aus Südtirol am Samstag zur Party nach Wehr anreiste und sogar mit den Brass Buebe zusammenspielte. Es war schon ein wirklich besonderer Abend mit zahlreichen Höhepunkten und vielen Gastmusikern – unter anderem „Schwarzblech“. Aber natürlich warteten die Gäste am Samstag vor allem auf den Auftritt ihrer Brass Buebe. Die ließen sich Zeit, aber kurz nach 23 Uhr taten sie allen dann den Gefallen und eroberten die Bühne. „You give love a bad name“, „Sweet dreams“ und zahlreiche andere Klassiker und neue Hits aus Pop und Rock präsentieren die Buebe im Brassgewand und machen damit richtig Spaß. Mit Wolfgang Rabensteiner zusammen legten sie dann noch eine Schippe obendrauf und machten ordentlich Druck auf dem Kessel.

Da wirkte es geradezu rührend, dass die neun Brass Buebe zwischendurch eine riesige Torte zum Fünfjährigen überreicht bekamen, die ihre Eltern für sie gebacken hatten. Gestandene Musiker auf der Bühne, aber eben auch immer noch die Jungs ihrer Eltern.