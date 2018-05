Wehr Brass Buebe Wehr feiern ihr fünfjähriges Bestehen

Die Brass Buebe Wehr veranstalten ein Jubiläumsfest mit kulinarischem Angebot am Samstag, 2. Juni, im Brauhaus Meier im Enkendorf.

Seit fünf Jahren stehen sie gemeinsam auf der Bühne, seit fünf Jahren sorgen sie dort für musikalische Furore und seit fünf Jahren spielen sie so erfolgreich gegen das teils angestaubte Klischee der traditionellen Blasmusik an: die Brass Buebe aus Wehr und Umgebung feiern ihr erstes Jubiläum.

Und weil die neun musikbegeisterten Männer ebenso gut feiern, wie musizieren können haben sie sich aus diesem Anlass etwas Besonderes für sich und ihre Fans ausgedacht. Mit einem Brass-Event wollen sie am Samstag, den 2. Juni, alle Freunde der guten Blasmusik in das Brauhaus Meier ins Enkendorf locken. Ein unterhaltsames Programm und ein rundum verpflegendes kulinarisches Angebot versprechen bei freiem Eintritt schon im Voraus einen stimmungsreichen Abend.

Drei verschiedene Ensembles konnten die Brass Buebe für ihre Jubiläumsfeier gewinnen. Ganz besonders freuen sie sich auf "Tuba-Wunder, Special Guest und Freund" Wolfgang Rabensteiner, wie sie bereits freudig ankündigen. Rabensteiner hat an den Konservatorien in Bozen, Verona und Salzburg studiert und gilt in der zeitgenössischen Szene als einer der großen Tuba-Könner und -Kenner. Nicht zuletzt ist er für seine eigene instrumentale Erfindung, die sogenannte Python-Tuba, bekannt. Die Gäste der Brass Buebe dürfen also gespannt sein, auf den Auftritt des "Tuba Wunders". "Wir wollen noch nicht zu viel verraten, es soll noch die ein oder andere Überraschung geben", erklären die Brass Buebe.

Neben Rabensteiner werden außerdem die Gruppe "SchwarzBlech" mit Musikern aus Fahrnau und Whylen, sowie das "Summer Project" auf der Bühne stehen. "Schwarzblech spielen hauptsächlich böhmisch-mährische Polkamusik und Summer Project ist eigentlich eine bessere Guggenmusik mit Mitgliedern aus der gesamten Region", erläutern die Timo Brandl und Felix Hauf.

Selbstverständlich werden dann auch sie selbst mit ihren Musikerkollegen bei ihrer Geburtstagssause zu den Instrumenten greifen. Und wer nach dem offiziellen Programmteil noch nicht genug hat, muss auch nach ein Uhr lange nicht nach Hause gehen, wie Daniel Meier verspricht: "Es wird eine Aftershowparty mit DJ geben."