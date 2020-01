Der Kindergarten Seeboden hat in den frühen Morgenstunden lichterloh gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, doch das Gebäude wurde komplett zerstört.

Bild: Obermeyer, Justus

Wie Polizei und Feuerwehr bestätigen, gingen am frühen Dienstagmorgen gegen 3.21 Uhr Meldungen von Anwohnern über eine Rauchentwicklung im Kindergarten Seeboden in Wehr ein. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei entwickelte sich das Feuer zu einem Vollbrand. Hinweise zur Brandursache sind bislang keine bekannt, allerdings geht der Schaden in die Millionenhöhe.

Bild: Obermeyer, Justus

Die Feuerwehr ist mit 100 Einsatzkräften aus Wehr, Öflingen und Bad Säckingen vor Ort.

Der benachbarte Kindergarten Zelg wird am heutigen Dienstag geschlossen bleiben, auf die Öffnung der benachbarten Schule hat der Brand zum jetzigen Zeitpunkt (7 Uhr), keine Auswirkung.