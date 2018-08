von Julia Becker

Für einige Aufregung und Verwunderung sorgte vergangenes Jahr die Untersuchung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Denn seit 2016 ein Baggerfahrer durch einen Blindgänger getötet wurde, ist eine entsprechende Untersuchung bei öffentlichen Bauvorhaben vorgeschrieben. Im Zuge der Wegearbeiten auf dem Dinkelberg musste darum auch eine Anfrage beim Kampfmittelbeseitigungsdienst in Stuttart erfolgen.

Eine Premiere nicht nur in Wehr, auch für die Projektleiterin Karin Kirchner-Behringer. „Kaum jemand erinnert sich daran, aber auch Wehr wurde im Zweiten Weltkrieg bombardiert“, stellt Kirchner-Behringer fest. Denn tatsächlich waren die Firma Brennet in Öflingen und auch die Gipsbergwerke am Dinkelberg kriegsrelevant und somit ein Ziel der Alliierten. Und tatsächlich haben die Piloten oft vor und nach einer Bombardierung Fotos gemacht, teilweise sogar in 3D-Technik. Diese Aufnahmen wurden von den Stuttgarter Kollegen ausgewertet: Am östlichen Rand des Dinkelbergs wurden mehrere verdächtige Bombentrichter entdeckt, einer davon auf einem Privatgrundstück. Nach der Vor-Ort-Untersuchung konnte aber Entwarnung gegeben werden: am Dinkelberg drohen keine Explosionen mehr. Die Entschärfung hätte übrigens das Land übernommen, nur die Kosten für die Untersuchung mit dem Metalldetektor zahlt der Grundstückseigentümer.

