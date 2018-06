vor 3 Stunden Maria Schlageter Wehr Bleibelastung auf Baugrundstück in der Kreuzmatt: Landratsamt sieht keine Gefahr für Mensch und Umwelt. Die Wogen glätten sich nach Infoveranstaltung

Von dem mit Blei kontaminiertem Boden auf dem derzeitigen Baugelände der Diakonie in der Kreuzmatt geht keine Gefahr für Mensch und Umwelt aus – so lautet das Fazit einer gemeinsamen Informationsveranstaltung von Diakonie und Landratsamt in Wehr. Aus Sicht der Anrainer hätte der Diakonieverein deutlich früher über die Kontamination Auskunft geben müssen.