von Christiane Pfeifer

Am Sonntag fand der Naturparkmarkt in Wehr statt. Die Besucher hatten eine große Auswahl an regionalen Produkten von Direktvermarktern. Auch einige Geschäfte waren geöffnet.

Bild: Christiane Pfeifer

