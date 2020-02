Die Wehrer Narren übernahmen am Wochenende die Regie in der Stadthalle und feierten ausgelassen ihren Zunftabende. Neben tanzenden Fröschen und lustigem Narrensamen sorgt eine besonderer Musikeinlage von Uelis Familyband für gute Laune an diesem harmonischen und etwas nostalgischen Abend.