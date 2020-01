Bis in die letzte Ecke gefüllt war die Stadthalle am vergangenen Freitag. Die Stadt und die Servicegemeinschaft durfte sich über rund 500 Gäste freuen. Das Rahmenprogramm gestalteten in diesem Jahr der Musikverein Öflingen und der Comedian Max Ruhbaum mit seinem Stück „Ein Berliner z‘Wehr“. Im Anschluss wurden beim Stehempfang noch bis in die späte Nacht hinein gefeiert.

