Kontemplation, Andacht, Innehalten – Die Fotografien von Jakob Bosch sind einen Ruhepol im anstrengenden Alltag. Zur Vernissage der Ausstellung „Licht Meer Stein – Bilder der Halbinsel Crozon“ hatten allerdings nur rund 20 Kunstfreunde den Weg in die Galerie des Alten Schlosses gefunden. Dank weit auseinander gestellter Stühle wirkte die Galerie dann aber doch gut gefüllt. Es sei wohl dem schönen Frühlingswetter geschuldet, dass deutlich weniger Besucher als sonst zur Vernissage kamen, so Frank Johannes Wölfl mit einem Augenzwinkern. Der Kulturamtsleiter hatte die Begrüßung übernommen. Bürgermeister Michael Thater habe nach der gestrigen Klausurtagung des Gemeinderats mit Heiserkeit zu kämpfen, so Wölfl. „Eine Absage der Veranstaltung wegen Corona machen wir nur auf Anordnung des Landratsamts“, so Wölfl weiter. Man wolle ein Zeichen setzen, dass es kulturell weitergehe. Zudem sei Wehr in Hinblick auf Corona noch einer der „weißen Flecken“ auf der Landkarte.

Um weiße Flecken, um Raum und Weite gehe es auch in den Werken von Jakob Bosch, so Barbara Keller in ihrer Einführung. Als Dozentin an der Schule für Gestaltung in Zürich und Basel sowie der cap-Fotoschule in Zürck habe sie Jakob Keller vor acht Jahren als Schüler kennengelernt. „Er zeichnet sich dadurch aus, dass er Fragen stellt, hinterfragt und nach dem tieferen Sinn sucht“, so Keller. Seine Art zu denken und auf Dinge zu schauen zeige sich auch in seinen Bilder. „Jakob macht kleine Bilder, er komponiert sie. Man hört das Wasser, spürt den Sand zwischen den Füßen – das ist die Kunst, die Jakob Bosch von anderen unterscheidet“, so Keller. Das er sich dabei Zeit lasse und oft zu Fuß unterwegs sei werde so in den Bilder deutlich. „Eine Landschaft fotografieren ist wie einen Menschen kennenlerne: man muss sich einlassen“, so Keller weiter.

Die Halbinsel Crozon in der Bretagne sei eine Landschaft voller Gegensätze – mal lieblich, mal wild. Diese Wesen habe Bosch mit wahnsinnig viel Geduld und Zeit eingefangen: „Kontemplation, Andacht, Innehalten“, bringt es Barbara Keller auf den Punkt. Inspiration hat auch Frank van Veen in den Werken gefunden. Der Vorsitzende des Kunstvereins Bad Säckingen ist neben Stadtrat und Anwalt auch Autor. „Wir sind seit 2008 gut befreundet, die Ausstellung damals in Bad Säckingen war eine unserer erfolgreichsten“, so van Veen. Das gemeinsam Buch mit Gedichten und Texten rund um die Bilder Boschs sei ein „Produkt unserer Freundschaft“, so van Veen.