von sk

Eine betrunkene Frau störte in der Nacht zum Mittwoch, 5. Februar, massiv die Nachtruhe in einem Mehrfamilienhaus. Da die 46-Jährige nicht aufhörte, musste sie in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei war kurz vor 2 Uhr von der Nachbarschaft gerufen worden und traf in einer Wohnung auf die deutlich alkoholisierte Frau, die offenbar auf Streit aus war. Sie konnte beruhigt werden und legte sich zunächst schlafen. Kurz nach 4 Uhr fing die Frau erneut an, herumzuschreien. Um die Nachtruhe endgültig wiederherzustellen, nahmen die Beamten die Frau in Gewahrsam und mit auf das Polizeirevier. Sie hatte zwei Promille Alkohol im Blut.