Die Planungen für ein Einkaufszentrum auf dem Wehrer Brennet-Areal liegen vorerst auf Eis, doch Pläne hat Brennet-Chef Stephan Denk dennoch: Wie schon berichtet, forciert das Unternehmen derzeit die Bebauung des Bad Säckinger Firmenareals, wo bald ein architektonisch anspruchsvolles Ärztehaus entstehen könnte. Auch für das Areal im Öflinger Ortsteil Brennet gibt es bereits Planungen, wie Stephan Denk im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert.

Wohnraum in Brennet

Konkret geht es um drei Gebäude, in denen Denk Wohnraum schaffen will: Es handelt sich dabei um drei frühere Verwaltungsgebäude der Brennet AG, die zwischen Hauptgebäude des Unternehmens und den früheren Fabrikationshallen im Norden des Areals liegen. Diese Gebäude will Stephan Denk zu Sozialwohnungen umbauen und "möglicherweise auch eine Arztpraxis" unterbringen. Das Problem: Das gesamte Areal ist bislang als Gewerbefläche ausgewiesen, Wohnraum ist hier nur im Ausnahmefall zugelassen. Bürgermeister Michael Thater hatte eine Umwidmung der Gewerbefläche bislang kategorisch ausgeschlossen. Die Stadt könne auf das Gewerbegebiet in Brennet nicht verzichten, zumal ja schon im Ortsteil Wehr 20 000 Quadratmeter Gewerbefläche verloren gehen – sollte auf dem Wehrer Brennet-Areal ein Einkaufszentrum realisiert werden, so Thaters Begründung. Nachvollziehen kann Stephan Denk diese Argumentation aber nicht. Er will deshalb in den nächsten Wochen eine Bauvoranfrage für die Wohnungen beim zuständigen Baurechtsamt des Landratsamts einreichen.

Im Vorgriff auf diese Planungen wurde bereits die direkt hinter der Hauptverwaltung liegende Fabrikhalle abgerissen. Laut Stephan Denk war sie ohnehin baufällig. Nun könne an dieser Stelle ein Innenhof entstehen, so dass alle drei Häuser unabhängig voneinander erreichbar seien. Bislang waren sie nur durch die Fabrikhalle begehbar.

Für das vierstöckige Gebäude der Hauptverwaltung hatte Stephan Denk bereits vor zweieinhalb Jahren seine Pläne für barrierefreie Seniorenwohnungen vorgestellt. Diese Pläne waren damals nicht auf die Begeisterung der Stadtverwaltung gestoßen, auch wenn Bürgermeister Michael Thater seinerzeit sagte, er wolle sie "nicht verunmöglichen". Gelöst ist dieser Konflikt bislang nicht.

Weiter Konflikte in Wehr

In der Auseinandersetzung um das Wehrer Brennet-Areal gibt es nach Auskunft von Stephan Denk keine aktuellen Fortschritte. "Das Tischtuch ist zerschnitten, als Investor bin ich tot", sagt er zum Streit mit Bürgermeister Michael Thater. Zwar habe er sich zwischenzeitlich mit Vertretern der Service-Gemeinschaft und der IHK zu einem konstruktiven Gespräch getroffen, eine Lösung gebe es aber noch nicht. Er selbst wolle nach dem Hickhack um die Nutzung eines Gastronomie-Gebäudes keinesfalls selbst als Investor auftreten. Ungelöst ist derzeit auch das Problem der Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der alten Fabrikhallen. Für diese sehr einträglichen Solar-Anlagen gebe es noch keinen neuen Standort, so Denk.

Die Einfahrt zum Wehrer Brennet-Areal, wie sie vom Planungsbüro Baldauf entworfen wurde. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist noch ungewiss. Bild: Büro Baldauf | Bild: Planungsbüro Baldauf

Hoffnung auf Edeka

Weil sowohl Denk als auch die Stadt als Investoren ausscheiden, ruhen die Hoffnungen nun auf einem Dritten, der die finanzielle Verantwortung und die Planungshoheit auf dem Brennet-Areal übernehmen soll. Konkret nennt Denk den Handelsriesen Edeka, der auch bereits sein Interesse signalisiert habe. "Ich sehe allerdings das Problem, dass ich den städtebaulichen Vertrag unterzeichnen muss", so Denk. Mit Bürgermeister Michael Thater wolle er eigentlich keine Verhandlungen mehr führen müssen.

Unterdessen wächst Druck auf alle Beteiligten, sich schnellstmöglichst zu einigen: Nach SÜDKURIER-Informationen hat der Schmidts-Markt bereits seinen Pachtvertrag für den bisherigen Laden auf 2021 gekündigt. Bis dahin muss also der neue Markt stehen. Bei einer kalkulierten Abriss- und Bauzeit von jeweils etwa einem Jahr sollten die Meinungsverscheidenheiten spätestens 2019 geklärt sein. Eine Verlängerung des Status Quo scheint derzeit ausgeschlossen, denn Denk hat seinerseits den Pachtvertrag für die Parkplätze des Schmidts-Markts auf 2021 gekündigt, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung mitteilt. Das bedeutet: Kommt es zu keiner Einigung über die Bebauung des Brennet-Areals, ist auch die Zukunft des Wehrer Schmidts-Markts höchst fraglich. Ein Szenario, dass wohl keiner der Beteiligten will.

Apropos Parkpätze: Ein Nebenkriegsschauplatz im Konflikt zwischen Stadt und Brennet könnte beim Krone-Parkplatz entstehen. Dieser Platz wird schon seit den 90er-Jahren von der Brennet an die Stadt verpachtet, "Das Gasthaus Krone würde gern den Biergarten erweitern, das geht natürlich nur auf Kosten des Parkplatzes", erklärt Stephan Denk. Bei der Stadt hat Denk nun angefragt, ob sie den Parkplatz vor diesem Hintergrund weiter pachten wolle. Eine Antwort steht noch aus.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein