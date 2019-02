von Hrvoje Miloslavic

Mit einem gelungenen, stimmungsvollen ersten Zunftabend wurde am Freitag in der Schulsporthalle die heiße Phase der Öflinger Fasnacht eingeläutet. Humor, Engagement und die närrische Ausgelassenheit der rund 50 Akteure unter der Gesamtleitung von Nicole Schmidt hätten zwar etwas mehr Publikum verdient. Immerhin: Eine stattliche Abordnung der Narrenzunft Wehr erwies mit ihrem Besuch den Narrenkollegen aus der Südstadt ihre Reverenz.

Gekonnt: Auch den 42. Öflinger Zunftabend moderierte Uli Meier souverän. | Bild: Hrvoje Miloslavic

"Meine verehrten Damen und Herren, aber auch liebe Wehrer", lautete die Begrüßung von Hans Dominik Weber. Die närrischen Spitzen gegen die geliebten Mitbürger aus dem Norden hielten sich ansonsten in Grenzen, hatten die Öflinger doch vor den Türen des Dorfes genug "zu kehren". Nicht auf der Bühne vertreten war in diesem Jahr die Sportvereinigung Brennet-Öflingen. "Die hän andri Sorgä", lästerte der bestens aufgelegte Zunftabend-Moderator Uli Meier in Anspielung auf die sportliche Misere des Fußballklubs. Überhaupt: Lästern war an diesem Abend ein gutes Stichwort.

Männer bekommen ihr Fett weg

In Höchstform präsentierten sich wieder Berta und Herta alias Nicole Schmidt und Susanne Kladisch. Im ersten Teil gingen die beiden Damen mit der Männerwelt hart ins Gericht, um nach der Pause ihrem Namen als "Sanitöterinnen" alle Ehre zu machen.

"Sanitöterinnen": Susanne Kladisch (rechts) und Nicole Schmidt definieren die stabile Seitenlage neu. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Geht der Ehemann mit einer Jüngeren nach Bali "gibt es Wurschtsalat mit Zyankali", drohte etwa Kladisch. Nicht zu empfehlen sind Männern Vergleiche mit Schmidts Schwiegermutter in Sachen Kochen. Kann es die eigene Mama nämlich "besser, läuft der Ehemann schnell ins Messer."

Zur Stelle: "Rettungssanitöterinnen" Nicole Schmidt (links) und Susanne Kladisch zeigten sich beim Öflinger Zunftabend in humoristischer Hochform. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Seitenhiebe auf Politik

Kein Blatt vor den Mund nahm der Nachrichtensprecher des Öflinger Rössle-Funks, Hans Dominik Weber. Spendenaffären von Spitzenpolitikerinnen der AfD sei es laut Weber zu verdanken, dass in der Schweiz Braunkohle entdeckt worden sei. Auch die CSU bekam ihr Fett ab: Das Lampenmodell "Söder" eines schwedisches Möbelhauses ließ Weber über den Zusammenhang mit Armleuchtern sinnieren.

Eine feste Größe beim Öflinger Zunftabend ist Hans Dominik Weber. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Nicht zu kurz kam die lokale Politik: Dubäschorsch alias Uli Meier gab seine Kandidatur für den Wehrer Gemeinderat bekannt, was im gemeinsamen Schauspiel mit Moderator Markus Lanz alias Jürgen Bäumle zu einer unterhaltsamen Nummer wurde. Forderungen nach Zugaben gab es nach den Tanznummern. Sehr angetan zeigte sich das Publikum von der Hansi-Hinterseer-Parodie der Dance Company, der Alpenzwerge-Show der Brennet Dorfhäxe sowie dem Tanz der Öflinger Feuerwehrleute. "Kommandantin" Barbara Huber nahm nach dem Auftritt Dank und Anerkennung für das 20. Jubiläum als Trainerin der Truppe entgegen.

Bissig: Die Dance Company begeisterte beim Öflinger Zunftabend mit einer stimmungsvollen Hansi-Hinterseer Parodie. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Büttenreden begeistern

Bestätigt wurde, dass sich rheinischer Karneval und alemannische Fasnacht bestens in Einklang zu bringen sind. Fake News seien keine moderne Erfindung, sondern kämen schon in den Märchen der Gebrüder Grimm vor, erklärte Büttenrednerin Petra Thiesen.

Redselig: Kein stilistischer Bruch, sondern Bereicherung sind die rheinländischen Büttenreden von Petra Thiesen. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Gewandt in Reim und Metrum klärte Thiesen das Publikum darüber auf, dass der böse Wolf bei Rotkäppchen nur als Sündenbock für lüsterne Jägersmänner herhalten muss. Und wo kommen denn eigentlich die Schneeflocken her? Thiesen klärt auf: Geschüttelte Kissen – ja! Es handelt sich allerdings um die Bettwäsche eines etwas zweifelhaften Etablissements – mit Frau Holle als "Puffmutter".