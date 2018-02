Wehr Bei der Kandidatenvorstellung für die Bürgermeisterwahl in Wehr will nicht recht Spannung aufkommen

Als ein Öflinger Problem wurde die Parksituation im Bereich der Schwanenkurve angesprochen. Obwohl das Problem schon länger bekannt sei, habe sich dort wenig getan. Michael Thater versprach, das Problem mit dem Landratsamt zu klären: „Das Ziel ist ein Parkverbot.“ Stefan Mielke gab an, sich bei verkehrsrechtlichen Fragen nicht sehr gut auszukennen. Er verwies jedoch auf seinen Vorschlag der „Stadt-App“, mit welcher das Problem schneller reklamiert und folglich hätte gelöst werden können. Auf Nachfrage von Hans Dominik Weber zur Trassenführung der A 98 sagte Mielke, dass er die Planung mit einer Brücke über Öflingen für „eine gute Lösung halte“ bevor erneut 30 Jahre Planungszeit verstreichen. Thater nannte in diesem Zusammenhang den Kreistag einen „guten Verbündeten beim Thema Konsens­trasse“. Grundsätzlich könne man dem Gremium vertrauen.

Zukunftsgestaltung

Thater nannte zwei aktuelle Themen, die er zur Attraktivitätssteigerung der Stadt verbessern will: der Ausbau der schnellen Internetverbindung und der Gesundheitsversorgung. Ein „wesentlicher Punkt“ sei ebenso der öffentliche Personennahverkehr. Hier betonte Thater, dass er die Wehratalbahn nicht aus den Augen lassen wolle. Zwar werde diese in absehbarer Zeit nicht reaktiviert, dennoch sei die Mobilität der Zukunft schienenbetrieben. Die Kritik von Stefan Reichle, dass das sogenannte Leitbild 2020 nicht erreicht wird, wies Thater zurück. Einzig das Ziel, ein Gymnasium in Wehr zu haben, habe er nicht umsetzten können. Mielke macht die Zukunftsfähigkeit vor allem vom Brennet-Areal abhängig. Dieses dürfe nicht brach liegen und mit der Unterbringung weiterer Ärzte auf dem Gelände sieht er auch das Problem der Gesundheitsversorgung gut gelöst. Zudem hoffe er auf den Dialog mit den Bürgern, was bisher „aus Angst vor dem Bürgermeister“ nicht passiert sei.