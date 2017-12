Wehr Bei der Aufführung von "Die Schöne und das Biest" gibt es viel Romantik und wenig Grusel

"Die Schöne und das Biest" in der Theateraboreihe der Kulturkooperation entpuppt sich als Familienmusical mit ein bisschen Fantasy.

Ein verfluchter Prinz, ein verwunschenes Schloss, verzauberte Dinge, die lebendig sind und eine sprechende Katze: das war das Personal in dem Musical „Die Schöne und das Biest“, das im Theaterabonnement der Kulturkooperation Schopfheim-Wehr zu sehen war. Die Überraschung war, dass die Geschichte als Familienmusical auf die Bühne kam. Zielpublikum: Kinder und Jugendliche.

Ein Kinderstück in der klassischen Theaterreihe? Das muss sich in den beiden Städten nicht herumgesprochen haben, denn in der Stadthalle Schopfheim sah man nur eine Handvoll Kinder. Die Musicalproduktion des „Großstadt Entertainment“ Paderborn (in Verbindung mit dem Theater in Arnstadt) war eindeutig auf junge Leute zugeschnitten. Erwachsenen konnte die Inszenierung auch gefallen, wirkte aber eher wie eine Verlängerung des kürzlich in Schopfheim zu Ende gegangenen Theaterfestivals für junge Leute.

Natürlich erwartet man in einer Aboreihe von zwei Städten bei einer solchen Romanze eine ausladende Ausstattung, gerade wenn man an die vielen Verfilmungen des Stoffes denkt, zuletzt an den opulenten Fantasyfilm, der im Frühjahr 2017 Filmstart hatte. An die Animationsklassiker von Disney erinnerte die sprechende Katze, die als zusätzliche Figur eingebaut wurde, speziell für Kinder – ein Gag, der auch bei Erwachsenen gut ankommt. Und schließlich sind wir ja im Märchen, da können Tiere sprechen. Immerhin: Die schönen Kostüme waren eine Augenweide. Aufwendig wirkte das Bühnenbild der Palastkulisse, während das Häuschen von Belle und ihrem Vater, dem Uhrmacher, mehr wie ein Kirchlein aussah, wären da nicht die Kuckucksuhren an der Wand gewesen.

Mario Zuber als Vater kaufte man allerdings vom Alter her nicht unbedingt den „alten Seebären“ ab. Sympathisch und liebenswert eroberte Belle (Nadine Kühn) die Herzen der Zuschauer. Als schöner, strammer Hauptmann warf sich Niklas Lundßien in eitle Pose, während er in einer weiteren Rolle als verwunschene Weinflasche Cleon zusammen mit Madame Fleurine, einer verzauberten Vase (Astrid Andresen) als Bediensteter durchs Schloss geisterte. Der selbstsüchtige, von einer Zauberin verfluchte Prinz (Sascha Laue) war gar kein so hässliches Ungeheuer, sondern ähnelte einem Tier-Mann mit Hundeschnauze, Löwenmähne, Hörnern, Krallen und Hufen: eine Hybrid-Figur, die an den Originaltitel „Die Schöne und das Tier“ denken ließ.

Gesungen wurde viel, eigens komponierte Lieder, und zu hören waren ordentliche Musicalstimmen. Lustig war, wie das Biest ständig schlechte Laune hat, keine Manieren und keinen Benimm beim Essen. Und ganz effektvoll gestaltete sich der Kampf zwischen dem Hauptmann und dem Biest im Flackerlicht, was nach großer Musicalshow aussah. Das war alles „ganz nett“; ein Ausspruch, der im Stück öfter fällt. Und nett war auch, dass das Biest in dieser Variante nicht als grausames Untier dargestellt wurde, sondern Gefühle zeigte und auch zu Liebe und Schmerz fähig war. Die Schlossparty mit Luftschlangen am Schluss war allerdings die reinste Märchenstunde.