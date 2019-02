von sk

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte in ein Vereinsheim in Wehr ein und nahmen aus dem Kühlschrank zwei Flaschen Bier mit. Mit einem Stein hatte der oder die Täter ein Fenster eingeschlagen und dann entriegelt, so dass sie in die Räumlichkeiten in der Frankenmatt einsteigen konnten. Im Kühlschrank wurden die Einbrecher fündig und nahmen zwei gekühlte Flaschen Bier mit. Alles andere blieb unberührt. Der Polizeiposten Wehr (Telefon 07762 8087-0) ermittelt.