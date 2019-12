von sk

„Als Pfadfinder mache ich nichts halb und gebe auch in Schwierigkeiten nicht auf“ und „als Pfadfinder sage ich, was ich denke und tue ich, was ich sage“.

Getreu diesen beiden Gesetzen, die in den Statuten Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg zu finden sind, haben sich die Wehrer Pfadfinder Anfang Dezember an die Arbeit gemacht, um ein Versprechen einzulösen.

Ein Versprechen, dass sie im Rahmen der Vorbereitungen auf das vergangene Sommerlager in Schweden gegeben haben und dass es nun einzulösen galt: eine ausreichende Anzahl junger Bäume zu pflanzen, um damit einen Ausgleich für den ökologischen Fußabdruck zu schaffen, den sie mit ihrer Reise nach Schweden hinterlassen haben.