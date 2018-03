Brennet Bahnhof Brennet soll neuen Anstrich erhalten: Bahn und Stadt Wehr klären derzeit die Zuständigkeit für notwendige Sanierung der Bahnsteigzugänge

Die Verschönerung des Bahnhofs Brennet könnte schon in wenigen Monaten Gestalt annehmen – zumindest wenn es nach der IG Bahnhof geht. Nach einem gemeinsamen Treffen von Stadt Wehr und Deutscher Bahn gehen die Sprecher der Vereinigung davon aus, dass alle Unklarheiten im Hinblick auf Zuständigkeiten beseitigt sind und entsprechende Vorbereitungen in Angriff genommen werden können. Wehrs Bürgermeister Michael Thater bremst derweil die Erwartungen: Zunächst werde ein Vertrag zwischen Stadt und Bahn von 1989 geprüft, dann soll in Absprache mit dem Verkehrsunternehmen weiter vorgegangen werden.

Brennet – Die Unterführung und die Bahnsteigzugänge am Bahnhof Wehr-Brennet könnten schon in wenigen Monaten in neuem Glanz erstrahlen. So lautet das optimistische Fazit der Interessensgemeinschaft (IG) Bahnhof nach einem gemeinsamen Treffen mit der Stadt Wehr und dem zuständigen Vertreter der Bahn, Wolf-Dieter Sutter. Insbesondere sei es gelungen, die Zuständigkeiten von Stadt und Bahn auf Basis eines 1989 geschlossenen Vertrags beider Parteien zu klären, erklären die IG-Sprecher Klaus Denzinger und Gerd Leutenecker in einem Pressegespräch. Beide erwarten, dass im Oktober bereits Maßnahmen zur Verschönerung der Anlage in Angriff genommen werden und sehen schon daran anschließend weitere wichtige Projekte, die es umzusetzen gelte. Bürgermeister Michael Thater erklärt derweil auf Nachfrage: Der Vertrag sei der Stadtverwaltung bislang nicht bekannt gewesen. Zunächst werde er formal geprüft. Anschließend wollen sich Stadt und Verkehrsunternehmen auf ein weiteres gemeinsames Vorgehen verständigen. "Dass die Deutsche Bahn ein Interesse an einer Zusammenarbeit und Koordination der Arbeit hat, ist sehr positiv."

Denzinger und Leutenecker sehen derweil wichtige Hürden zwischen Bahn und Stadt beseitigt, die in den vergangenen Jahren die Realisierung von Vorhaben behindert hätten, wie sie sagen: "Jetzt ist endlich das Kompetenzgerangel, wer für welche Instandhaltungsmaßnahmen zuständig ist, geklärt." Daran anknüpfend könnten konkrete Sanierungspläne für den Zu- und Ausgangsbereich des Bahnhofs erstellt werden, so Leutenecker. Maßnahmen in dieser Hinsicht seien dringend notwendig, wolle man die Kundenfrequenz steigern und somit den Bahnhof zur Haltestelle für Interregio-Expresszüge ausbauen, betont die IG Bahnhof. Denn: "Bislang ist der erste Eindruck, den Reisende von der Stadt Wehr erhalten haben, alles andere als einladend", so Denzinger.

Fürs Erste geht es den Vertretern der IG Bahnhof um die Entfernung der Schmierereien an den Wänden der Unterführung und der Treppenaufgänge. "Die Bahn hat signalisiert, dass sie gerne bereit wäre, ihren Teil zu erfüllen, wenn die Stadt mitzieht", so Leutenecker. Denn über die Notwendigkeit einer Aufwertung des Bahnhofs herrsche inzwischen auf allen Seiten Konsens.

Derweil denkt die IG Bahnhof bereits weiter. Nachdem auf Anregung der Vereinigung in den vergangenen Jahren bereits eine Reihe von Projekten – vom Expressbus bis zum barrierefreien Zugang zum Bahnsteig – in Angriff genommen werden konnten, sehen deren Sprecher eine Reihe wichtiger Themen, die es mittelfristig in Angriff zu nehmen gelte. Dazu zählen Denzinger und Leutenecker die Schaffung eines "ordentlichen Park+Ride-Platzes" sowie möglichst diebstahlsichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, etwa in Form von Fahrradboxen, und Schließfächer, etwa für Helme. "Wir werden weiter Druck aufbauen, damit die Stadt diese Sachen spätestens 2019 in Angriff nimmt", kündigt Denzinger an.