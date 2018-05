Wehr Awo-Ortsverband Wehr braucht bald einen neuen Vorsitzenden

Weil der Awo-Ortsverband keinen Nachfolger für den Vorsitzenden findet, macht der bisherige Amtsinhaber noch bis 2019 weiter. Bisher stellt sich die Nachfolgesuche als schwierig da

Wehr (hjb) Der Awo-Ortsverband hat bei seiner Hauptversammlung in der Wehrer Begegnungsstätte keinen Vorsitzenden finden können. Der bisherige Amtsinhaber Gerhard Lehnert erklärte sich bereit, bis auf Weiteres auf seinem Posten zu verbleiben. Spätestens 2019 soll aber dann eine Lösung her.

Lehnert hatte schon vor drei Jahren erklärt, sich nach 2018 nicht noch einmal um das Vorsitzenden-Amt bewerben zu wollen. Und wie dieser sagte, hätte er sich in der Vergangenheit auch intensiv um seine Nachfolge bemüht, ohne Ergebnis allerdings. Nicht aus Frust, oder weil er Amtsmüde sei, wolle er aufhören, sondern weil es mit dem Verein nicht mehr vorwärtsgehe. Lehnert wünscht sich eine Person an der Spitze mit viel Strahlkraft, möglichst von Außerhalb des derzeit 65-köpfigen Mitgliederzirkels, dem es gelingt mit neuen Ideen vor allem jüngere Mitglieder in den Ortsverband zu bringen. Schlimm wäre es, würde der Wehrer Ortsverband eingehen, so der anwesende Awo-Kreisvorsitzende Günter Heinrich aus Waldshut. Das blühe diesem, bringe er keinen Vorsitzenden oder Vorsitzende mehr auf die Beine.

Heinrich sprach mit größtem Respekt von dem Wehrer Verein und dessen Initiativen und Leistungen. Seit Jahren verfolge er das gebotene Programm im Wehratal und wenigstens einmal im Jahr schaue er vorbei. Schon bei der Gründung der Awo vor 39 Jahren sei er dabei gewesen. Er kenne also die Entwicklung hier.

Dem Verein wünschte er, dass es in naher Zukunft nicht zur Auflösung komme und dieser mit guten Perspektiven 2019 sein 40-jähriges Bestehen begehen kann. In seinem Rückblick auf die dreijährige Amtsperiode und die Zeit seines bisherigen 30-jährigen Wirkens bei der Awo, zählte Lehnert auf, was die Wehrer Organisation besonders bewegt und umgetrieben hat. In erster Linie sei es immer darum gegangen für die Mitglieder, Hilfesuchenden und Alleinstehenden da zu sein.

Bei den Wahlen gab es keine Veränderungen. In ihren Ämtern bestätigt wurden Regina Schmied (stellvertretende Vorsitzende), Nadine Waschniewski (Rechnerin), Petra Lehnert (Schriftführerin) und die Beisitzerinnen Christa Oddo, Martina Leber und Rosemarie Millecker. Bei der Awo-Kreisversammlung wird die Wehrer OG mit fünf Delegierten vertreten sein. Christa Kohlbrenner und Bärbel Jemlich sind die neuen Ersatzkräfte. Der Punkt Ehrungen der Tagesordnung hatte für Gudrun Eckert eine Überraschung parat. Die langjährige stellvertretende Vorsitzende und Leiterin der Awo-Kaffeeestube wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Ausgezeichnet für ihre Treue wurden außerdem Gertrud Felbel (35 Jahre), Dirk Lomb (30), Regina Schmied (25), Christel Boy (20) sowie Edeltraud Müller und Kreszenta Glaser (10).