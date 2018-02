Wehr Autor Ralf Dorweiler gibt Einblicke in sein neuestes Buch "Das Geheimnis des Glasbläsers"

Was macht Kristallglas aus Venedig so perfekt und lupenrein? Dieser Frage geht die Hauptfigur in Ralf H. Dorweilers neuestem Buch "Das Geheimnis des Glasbläsers" nach. Bei einer Lesung in der Mediathek nahm Dorweiler seine Zuhörer mit auf eine spannende Reise ins Italien des 15. Jahrhunderts.

Ralf H. Dorweiler ist Stammgast in der Mediathek in Wehr, am Mittwoch stellte er sein neuestes Werk "Das Geheimnis des Glasbläsers" vor. "Ich bin selbst überrascht, was in dem Buch alles vorkommt", machte er den mehr als 50 Besuchern seiner Lesung Appetit auf den Mittelalterkrimi. Mit einer Million Anschläge sei sein zehntes Buch auch gleichzeitig sein bislang längstes, verriet er noch.

Industriespionage ist kein Phänomen, das erst mit der Industrialisierung aufkam. Schon vor vielen hundert Jahren wurde versucht, die Geheimnisse der Herstellung von Porzellan, Seide und auch Glas auszuspionieren. Und eben um Glas, das Cristallo aus Venedig, geht es im Geheimnis des Glasbläsers.

Im Jahr 1452 schickt Kaiser Friedrich III. den jungen Glasbläser Simon aus, um das Geheimnis dieses ganz besonderen Glases, das durch seine Reinheit alles andere übertrifft, auszuspionieren.

Eine Mission, die Simon, der aus Hauenstein am Hochrhein stammt, nach Venedig und Konstantinopel führt und in allerlei Abenteuer verstrickt. Einen Bezug zum Schwarzwald stellt Dorweiler in allen seinen Büchern her. Die Reihe um Testdieb Rainer Maria Schlaicher spielt in der Hochrheinregion, aber auch in seinen historischen Romanen – vor dem Geheimnis des Glasbläsers war bereits "Der Pakt der Flößer" erschienen – ist seine Wahlheimat immer einer der Spielorte.

Beim Geheimnis des Glasbläsers greift Dorweiler zudem ganz tief in die Geschichtskiste und nimmt die Leser mit auf eine Reise, die er sich bei der ersten Idee für diese Geschichte selbst kaum vorstellen konnte. Mit dem Scherbensammler Ulf – laut Dorweiler die Lieblingsfigur der Leser in diesem Roman – und Esel Lilly macht sich Simon auf die Reise über die Alpen nach Venedig, begegnet der Kurtisane Serena und kommt dem Geheimnis des Cristallo langsam auf die Spur.

Welche Rolle eine unbekannte Schönheit und ein Serienmörder dabei spielen? Das wollte Dorweiler am Mittwoch noch nicht verraten, schließlich sollen die Leute sein Buch ja auch noch kaufen und selbst lesen.

Lesungen von Ralf Dorweiler sind mehr als einfach nur Veranstaltungen zum Zurücklehnen. Der Autor bezieht sein Publikum immer mit ein. Diesmal in Form eines Quiz.

So erfuhren die Besucher denn, dass Mitte des 15. Jahrhunderts rund sechs Prozent der Frauen in Venedig als Kurtisanen arbeiteten. Oder, dass die schwerste Kanone der Osmanen, die Konstantinopel belagerten, mit 65 Ochsen gezogen werden musste. Neben der Unterhaltung kommt bei Dorweiler, der auch als Redakteur einer regionalen Tageszeitung arbeitet, auch der Lerneffekt also nicht zu kurz.