von sk

Leichte Verletzungen zog sich eine 49-jährige Autofahrerin am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in Wehr zu. Sie wollte mit ihrem VW von der Breitmattstraße nach links in die Todtmooser Straße einfahren.

Hierbei beschleunigte sie, offenbar wegen eines herannahenden Autos, zu stark und verlor die Kontrolle über ihren Wagen. Im Anschluss stieß sie gegen eine gegenüberliegende Hauswand, wie die Polizei mitteilt.

Zum Einsatz des Rettungsdienstes kam es nicht. Am Auto entstand Schaden von rund 10000 Euro, an der Hauswand ebenfalls etwa 10000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.