Wehr vor 5 Stunden

Autofahrer gehen nach Zusammenstoß vorsorglich ins Spital

Nach einem Zusammenstoß zweier Autos am Montagabend, 2. Dezember, in Laufenburg haben sich die Fahrer nach der Unfallaufnahme vorsorglich in ein Krankenhaus begeben. Augenscheinlich unverletzt hatten die beiden die Kollision in der Waldshuter Straße gegen 18 Uhr überstanden.