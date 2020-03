Eine Polizeikontrolle wollte den schwarzen Audi gegen 22 Uhr in der Wehrer Waldstraße anhalten. Der Fahrer des Audis gab aber Gas und fuhr auf die L 155 in Richtung Bergalingen. Gleich zu Beginn seiner Flucht überfuhr er einen Leitpfosten, wenig später kam es zur Kollision mit einem auf der Straße befindlichen Reh. Das Reh musste mit einem Schuss von seinem Leiden erlöst werden. Der Audi-Fahrer konnte entkommen. Vermutlich fuhr der Wagen in Richtung Willaringen weiter. Ersten Ermittlungen zufolge ist der 41 Jahre alte Fahrzeughalter nicht im Besitz eines Führerscheines. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Personen, denen der Audi aufgefallen ist und die möglicherweise gefährdet wurden, sich unter 07761/934-0 zu melden.