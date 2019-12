von sk

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden kam es am Freitag, 13. Dezember, gegen 17.20 Uhr auf der B 518 zwischen Wehr-Nord und Hasel. Von Schopfheim kommend befuhr eine 31 Jahre alte Frau mit ihrem Kia die Strecke in Richtung Wehr. Aufgrund Unaufmerksamkeit geriet sie nach rechts in das Straßenbankett. Trotz Gegenlenken kam sie von der Fahrbahn ab. An der steilen Böschung wurde das Fahrzeug über die linke Seite abgewiesen und blieb auf dem Dach liegen. Die 31-jährige und ihr ebenfalls 31 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Am Kia entstand Totalschaden.