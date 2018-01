Wehr Auto fährt über Leitplanke und landet auf dem Dach

Der eingeklemmte Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden und kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Fahrer war erheblich alkoholisiert.

Wehr – Ein Fahrzeug, das auf dem Dach zu liegen kommt, ein verletzter Autofahrer und eine zeitweise Sperrung der Abfahrt der B 518 in Wehr-Nord, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich vergangenen Freitag ereignete. Gegen 18.30 Uhr beobachtete ein Verkehrsteilnehmer, wie das vor ihm auf der L 155 von Wehr kommend in Richtung Auffahrt Wehr-Nord fahrende Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, über die linke Leitplanke fuhr und schließlich auf seinem Dach zu liegen kam. Der 58-Jährige Lenker wurde bei diesem Unfall eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Es entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro.