von sk

Der 36 Jahre alte Besitzer stellte sein Fahrzeug an der Zufahrt zur Badestelle Brennet ab und als er zurückkam, war die hintere rechte Scheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen worden. Das Auto wurde von dem Einbrecher durchsucht. Da sich keine Wertgegenstände im Fahrzeug befanden, zog der Täter ohne Beute ab. Am Clio entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein