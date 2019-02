von sk

Zwei besonders engagierte Ausbildungsbetriebe aus Wehr wurden von der Handwerkskammer Konstanz ausgezeichnet: Das Autohaus La Macchina im Wehra-Areal und die Schreinerei Meroth in der Kreuzmat bekamm von der Handwerkskammer das Zertifikat "Voraus" verleihen. „Wir gehen weiter voraus in Sachen Berufsorientierung und Ausbildungsqualität“, sagte Handwerkskammerpräsident Gotthard Reiner bei der feierlichen Zertifikatsübergabe in der Bildungsakademie Singen.

Mehr Qualität in der Ausbildung sei die vielversprechendste Antwort auf den Fachkräftemangel, die steigenden technischen Anforderungen und die wachsende gesellschaftliche Diversität. Als Vorbilder in Sachen Ausbildung erhielten insgesamt 16 Betriebe aus dem Landkreis Waldshut das Zertifikat, das neben Ausbildungserfolgen auch eine anonyme befrageung der Azubis berücksichtigt. Im Bild: La Macchina-Inhaber Stefan Tussing. Bild: Handwerkskammer