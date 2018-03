Wehr Ausstellung von Isle Werner zeigt einen Moment für die Kunst

Malerin Ilse Werner präsentiert in der Galerie im Alten Schloss in Wehr Stillleben mit Eigendynamik und ausdrucksstarke Portraits.

Wehr (mas) Mit Kunst für den Moment und darüber hinaus feierte die Malerin Ilse Werner die Vernissage ihrer Ausstellung in der Galerie des Alten Schlosses in Wehr. Die Werke geben einen Einblick in die Schaffensphasen und Schaffensweisen der Künstlerin aus Rickenbach. Zwischen Stillleben, Porträtzeichnungen und kleinen Skulpturen erzeugt die Ausstellung eine bleibende Wirkung, die, wie es der Titel sagt, den Betrachter über den Moment der Rezeption hinaus begleitet.

Der erste Blick beim Betreten der Ausstellung fällt auf die Stillleben, die zunächst nicht an die Klassiker des Genres erinnern. Vielmehr erinnern sie an den Stil von Werners Landschaftsbildern. Durch das intuitive Arrangement der "still stehenden Sachen" wirken die Formen in ihrer Eigendynamik. Farblich leben die vermeintlich leblosen Gegenstände in malerischer Interpretation durch eine enorme Intensität. Schicht für Schicht wurde die Ölfarbe immer und immer wieder aufgetragen und der Ausdruck der Bilder somit verstärkt. Wie dickflüssiges Gold wirken die warmen Farben der Formen und Dinge vor einem dunklen Hintergrund. Es entsteht, wie es die Laudatorin Jutta Binner-Schwarz ausdrückte, einen "Sog, der von den Bildern ausgeht".

Die obere Etage der Galerie zeigt dagegen einen feineren und schlichteren Ausschnitt von Werners künstlerischem Schaffen. Einerseits sind Werke aus Werners Zyklus "Dein aschenes Haar Sulamith", zu sehen. Die auf bloßer, unbespannter Leinwand gemalten Gesichter "Aus dem Nichts" widerspiegeln die Auseinandersetzung der Künstlerin mit dem Lyriker Paul Celan und seiner "Todesfuge". Die Werke bekommen ihren teils unheimlichen Reiz durch die Betrachtung aus verschiedenen Distanzen und Blickwinkeln. Der Ausdruck der Gesichter ist die Besonderheit des Zyklus, der zugleich auch eine Brücke zur literarischen Kunst schlägt. Auch die fein gezeichneten Porträts von anderen Kunstschaffenden, wie Käthe Kollwitz oder Hans Christian Andersen, welche zwischen den dunkeln Gesichtern platziert sind, unterstreichen die Verbindung zwischen den kulturellen Sparten.

Werners Ausstellung im Alten Schloss besticht folglich durch den vielschichtigen Einblick, den sie in ihr Schaffen gewährt. Die ausgewählten Stücke ergeben somit in ihrer Komposition eine Ausstellung, die jeden Moment wert ist.