von Jürgen Scharf

Auf der „Wunsch-Liste“ des Kulturamts der Stadt Wehr stand wieder der Maler Ulli Wunsch. Seine siebte Einzelausstellung im Alten Schloss trägt den programmatischen Titel „Wunschfarben“. Rund 80 bis 100 Besucher kamen zur Eröffnung und erlebten einen gelassenen, sichtlich entspannten und zufriedenen Künstler. Die Vernissagegäste lauschten einer kurzen, aber prägnanten Einführungsrede von Kulturamtsleiter Frank Wölfl, der sich mit der „positiven Farbigkeit“ und dem „Flächen-Rhythmus“ in Wunschs Farbkompositionen auseinandersetzte und die Wortspiele mit dem Namen Wunsch weiter fortführte bis hin zu den „Wunschträumen“. Er vermutete, dass Ulli Wunsch farbige Träume habe.

Inspiriert von der Musik

Da sich der Wehrer Künstler beim Malen gerne von Musik inspirieren lässt, wollte er, dass an diesem Morgen nicht zu viel geredet wird, sondern der Fokus auf der Musik liegt. Die „farbigen“ Klänge steuerten Elisabeth Schlegge-Weidt und ihre Tochter Amelie in der Besetzung Klavier und Violine passend dazu in abstrahierten Stücken von Witold Lutoslawski, Erik Satie und Astor Piazzolla bei.

Wehr In der farbenfrohen Wunsch-Werkstatt Das könnte Sie auch interessieren

Dann konnte sich das Seh-Publikum mit dem weiter entwickelten Farbkosmos von Ulli Wunsch beschäftigen, seinen, wie er sie selber nennt, „Prozessbildern“. Der Maler verändert seine Bilder immer wieder, übermalt sie, bis er ein Motiv in seinen Wunschfarben hat. Somit ist es eine sehr farbige Ausstellung in bunten pastellnen Farben, dem ganzen Farbenkreis des Regenbogens.

Bäume von Ulli Wunsch in seinen neuen bunten „Wunschfarben“. | Bild: Jürgen Shcarf

Ins Auge stechen die starken Leuchtfarben in den Bildern. Waren die Arbeiten von Ulli Wunsch, wie man an einigen wenigen älteren Beispielen auf der Galerie sieht, früher eher dezenter und gedeckter in der Farbigkeit, so setzt er jetzt auf grellere Farben, die man als Neonfarben bezeichnen kann. Diese bevorzugt er auch bei den abstrahierten bis fast ganz abstrakten Farblandschaften, in die er manchmal noch etwas von seinen Streifenbildern einbaut.

Motive vom Dinkelberg

Die Streifen setzt Wunsch in die Textur von Landschaften, man erkennt sie mal als Skizzen, Ackerfurchen oder Weglinien. Ab und an entdeckt man auch noch Wunschs bekannte Symbolik wie die Spirale. Es sind vorzugsweise Motive vom Dinkelberg, auf die er in seinen neuen experimentelleren Farbaussagen immer wieder zurückkommt, meist Atelierarbeiten und nicht wirklich konkret-fotorealistisch.

Zum Künstler Ulli Wunsch (58) ist Maler und Grafiker in Wehr und stellt seit 1995 in regelmäßigen Abständen in der Galerie im Alten Schloss aus. Seine jüngste, inzwischen siebte Ausstellung, betitelt „Wunschfarben“, ist bis 16. Februar zu sehen, geöffnet Samstag und Sonntag 14 bis17 Uhr.

Hat der Dinkelberg früher bei ihm farblich noch etwas Zartes gehabt, so holt der Maler nun einen violetten Himmelston hinein. Oft wischt er den Farbauftrag wieder raus mit einer besonderen Technik, um den gewünschten Effekt zu erhalten – vor allem bei den Baumbildern, die er schon jahrzehntelang zeichnet. Interessant neben diesen Landschaften ist eine Allegorie auf Dresden, das Bild „Sachsengold“ , das einen Reiter zeigt, nämlich August den Starken, und andere Motive wie die Frauenkirche. Neben einem blendend hellen Tageslichtgelb benutzt Wunsch für seine Nachtbilder, etwa dem Leuchtturm in Madeira, gerne mystische Stimmungen. Felsenmotive aus der Bretagne stehen in direkter Kombination zu abstrakten Bildern.

Besonders erfreut das Auge aber Wunschs viele Bäume, die in Bewegung sind, gestisch-zeichenhaft, und alle Farben besitzen. In dieser Wunsch-Ausstellung kann man also malerisch „Waldbaden“ und Farbe tanken.